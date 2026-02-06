İki Strateji Oyunu Sınırlı Süreliğine Ücretsiz! Hemen Oynayın

Steam'de "çok olumlu" incelemelere sahip iki oyun, geçici bir süreliğine ücretsiz hâle geldi. Strateji ve rol yapma türünü sevenlerin her iki oyunu da mutlaka denemesi gerekiyor. Fırsat sadece belirli bir süreliğine geçerli olduğu için oyunlara ilgi duyanların biraz acele etmesinde fayda var.

Steam'de Hangi Oyunlar Ücretsiz Hâle Geldi?

Glassbreakers: Champions of Moss ve XCOM 2, Steam'de kısa süreliğine ücretsiz oldu. Bu oyunlardan ilki normalde 10.49 dolar (457 TL), diğeri ise 50.99 dolar (2.223 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da her iki oyunu da oynamanız için normalde 2680 TL harcama yapmanız gerektiği anlamına geliyor.

Her iki oyun da 9 Şubat 2026 tarihinde tekrar ücretli olacak. İlk oyun saat 19.00'da, ikinci oyun ise saat 21.00'den itibaren oynaması ücretsiz oyunlar arasından çıkarılacak. Belirtilen tarihe kadar hiçbir şekilde ödeme yapmadan her iki oyunu da deneyebilirsiniz ancak bu kampanyanın size oyunlara sonsuza kadar bedava sahip yapmadığını unutmayın.

Oyunların Steam mağazasını açtığınızda karşınıza hâlâ sepete ekleme seçeneği çıkacak fakat sizin ilgilenmeniz gereken kısım bu olmayacak. İlgili butonun hemen üzerinde "Oyunu Oyna" butonunu göreceksiniz. Söz konusu butona bastığınızda oyuna ücretsiz bir şekilde erişim sağlayabileceksiniz. Böylece oyunların sunduğu eğlenceli dünyaya doğrudan dahil olabileceksiniz.

Bu arada bilmeyenler için Xcom 2, uzaylılar tarafından yönetilen bir dünyada geçiyor. Bu kaotik ortamın içinde uzaylı tehdidini ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. Glassbreakers: Champions of Moss ise her birinin benzersiz yeteneği olduğu, rollerinin değişkenlik gösterdiği 12 şampiyondan oluşan bir takım kurduğunuz strateji oyunları arasında yer alıyor. Ne kadar sağlam bir takıp kurar ve iyi bir strateji benimserseniz rakipler üzerinde de o kadar baskı kurabiliyorsunuz.

Xcom Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-bit)

Windows 7 (64-bit) İşlemci: Intel Core 2 Duo E4700 2.6 GHz / AMD Phenom 9950 Quad Core 2.6 GHz

Intel Core 2 Duo E4700 2.6 GHz / AMD Phenom 9950 Quad Core 2.6 GHz RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: 1GB ATI Radeon HD 5770, 1GB NVIDIA GeForce GTX 460 or better

1GB ATI Radeon HD 5770, 1GB NVIDIA GeForce GTX 460 or better DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 45 GB kullanılabilir alan

Glassbreakers: Champions of Moss Minimum Sistem Gereksinimleri