8.085 TL'lik 6 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu! Acele Edin

Xbox mağazasında yarıştan stratejiye kadar çeşitli türlerde altı oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu. Bunlar arasında çok popüler yapımlar da bulunuyor. Kampanya sayesinde uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebilirsiniz. Kampanya bittikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekecek.

Xbox'ta Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Xbox mağazasında başlayan "Free Play Days" kampanyası, NBA 2K26, PGA Tour 2K25, Risk of Rain 2, Sid Meier’s Civilization VI, Lego 2K Drive ve TopSpin 2K25 için 8 Şubat 2026 tarihinde sona erecek. Bu oyunları oynamak için Game Pass Ultimate, Premium veya Essential gerekiyor. Game Pass aboneleri, Xbox mağazası üzerinden bu oyunları kampanya kapsamında indirip oynayabilir.

Visual Concepts tarafından geliştirilen NBA 2K26, basketbol oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Kaliteli grafikleri ve başarılı oynanış sistemiyle dikkatleri üzerinde toplayan oyun, etkileyici bir atmosfer sunuyor. Oyunda kariyer modundan The City moduna kadar çeşitli modlar bulunuyor. Bu modlar uzun süre keyifli zaman geçirilmesini sağlıyor.

En iyi golf oyunları arasında yer alan PGA TOUR 2K25, gerçekçi oynanış sistemiyle öne çıkıyor. Topa falso vermek, arazi ve hava koşullarına göre vuruşları şekillendirmek gibi faktörler büyük öneme sahip. HB Studios tarafından geliştirilen oyunda kariyer modunun yanı sıra çevrim içi tabanlı modlar da yer alıyor.

Bir uygarlık kurup yönetmeye çalıştığımız Civilization 6, sıra tabanlı strateji oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Firaxis Games tarafından geliştirilen oyunda diğer uygarlıklarla savaşabiliyor ve diplomasi yapabiliyoruz. Tek oyunculu ve çevrim içi modların yer aldığı yapım 88 Metacritic puanına sahip.

Visual Concepts tarafından geliştirilen Lego 2K Drive, en iyi yarış oyunları arasında bulunuyor. Açık dünya haritaya sahip oyunda hayalimizdeki araçları oluşturabiliyoruz. Oyunda hem tek oyunculu hem de çevrim içi modlar bulunuyor. Aksiyon roguelike türündeki Risk of Rain 2'de ise yaratıklarla mücadele ediyoruz. Risk of Rain 2'yi ister tek başımıza ister arkadaşlarımızla birlikte oynayabiliyoruz.