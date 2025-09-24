Steam Arayüzü Güncellendi! İşte Yeni Hali

Popüler dijital oyun platformu Steam’in sahibi Valve, uzun süredir test ettiği yeni mağaza menüsünü artık tüm kullanıcılara sundu. Steam’in PC uygulaması, Steam Deck ve mobil sürümüne gelen bu güncellemeyle birlikte oyuncular, aradıkları oyunlara çok daha hızlı ve pratik bir şekilde ulaşabilecek. İşte yeni arayüzün öne çıkan yenilikleri…

Steam Arayüzü İçin Güncelleme

Oyuncular, eski Steam mağazasının karmaşık yapısından ve istedikleri oyunları bulmanın zor olmasından sıkça şikâyet ediyordu. Valve, bu geri bildirimleri dikkate alarak mağazayı baştan aşağı yeniledi. Yeni arayüz artık çok daha sade, renkli ve kullanıcı dostu bir görünüme sahip.

Üst kısımda yer alan yeni menü sayesinde “en çok satanlar”, “yeni çıkanlar”, “indirimli oyunlar” ve benzeri kategorilere tek dokunuşla ulaşmak mümkün hale geldi. Daha önce bu seçenekler dağınık bir şekilde yer alırken artık hepsi tek bir menüde toplandı. Ayrıca artık yeni eklenen “Kategoriler” açılır menüsü ile oyuncuların en çok ilgi gösterdiği türlere ulaşabilmek mümkün. Öte yandan Valve, arama çubuğunu da elden geçirdi. Öyle ki kullanıcılar artık yalnızca oyun adı yazmakla kalmayıp, sık yapılan aramalara göre öneriler alabiliyor.

Bu yeni arayüz güncellemesi kullanıcılara kademeli olarak sunuluyor. Dağıtım sürecinin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni Steam arayüzünü nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.