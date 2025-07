Batman Oyunları Aşırı Ucuzladı! Dev İndirim Fırsatını Kaçırmayın

Batman oyunlarını oynamamış oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Batman: Arkham Knight ve Batman: Arkham City dahil birçok oyunun fiyatı düştü. Kampanya 17 Temmuz'da sona erecek.

Batman: Arkham Knight, Batman: Arkham Knight Season Pass, Batman: Arkham City - Game of the Year Edition ve Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition'ın yer aldığı Batman: Arkham Collection yüzde 85 oranında indirime girdi. Bu paketin fiyatı 59,99 dolardan (2.412 TL) 8,99 dolara (361 TL) düştü.

Rocksteady Studios tarafından geliştirilen Batman: Arkham Knight yüzde 80 oranında indirime girdi. 2015 yılında satışa sunulan oyun, kampanya kapsamında 19,99 dolar (803 TL) yerine 3,99 dolara (160 TL) satılmaya başlandı.

Yayıncılığını WB Games'in üstlendiği Batman Arkham Origins, Batman: Arkham Asylum GOTY ve Batman Arkham City GOTY de yüzde 80 oranında indirime girdi. Bu oyunlar da 19,99 dolar yerine 3,99 dolara satılıyor.

Steam'de İndirime Giren Batman Oyunları