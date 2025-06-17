Steam Bedava Hareketli Avatar, Çıkartma ve Avatar Çerçevesi Dağıtıyor

Balıkçılık Festivali'ne özel ücretsiz hareketli avatar, çıkartma ve avatar çerçevesi sunuyor. İşte bunları bedava almak için yapmanız gerekenler!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Steam'de kısa süre önce Balıkçılık Festivali başladı. Yüzde 95'e varan indirim sunan bu festival ile beraber çok sayıda oyunun fiyatı düştü. Steam indirimli oyunların yanı sıra ücretsiz hareketli avatar, çıkartma ve avatar çerçevesi de dağıtıyor.

Steam'de Ücretsiz Hareketli Avatar, Çıkartma ve Avatar Çerçevesi Nasıl Alınır?

Steam, Balıkçılık Festivali'nin temasına uygun "Tavırlı Levreki" isimli hareketli avatar, "Yüzer Yem" isimli çıkartma ve "Mavi Dalgalanma" isimli avatar çerçevesi sunuyor. Üç öge de başarılı şekilde tasarlanmış. Bunlara aşağıdaki görselden bakabilirsiniz.

Söz konusu ögelere herhangi bir ücret ödemeden sahip olabilirsiniz. Steam hesabınıza giriş yapıp Puan Dükkanı'nı ziyaret ederek bu ögeleri ücretsiz şekilde alabilirsiniz.

Steam'de Balıkçılık Festivali'nde Öne Çıkan İndirimler

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı
Deadliest Catch: The Game 10,49 dolar 52 sent %95
Ultimate Fishing Simulator 10,49 dolar 1,04 dolar %90
Ultimate Fishing Simulator 2 10,49 dolar 1,57 dolar %85
Fishing Adventure VR 11,99 dolar 1,19 dolar %90
Pro Fishing Simulator 4,99 dolar 49 sent %90
Moonglow Bay 12,49 dolar 2,49 dolar %80
Bassmaster Fishing: Deluxe Edition 14,99 dolar 2,99 dolar %80
The Catch: Carp & Coarse Fishing 7,99 dolar 1,59 dolar %80
Fishing Sim World: Pro Tour: Deluxe Edition 12,49 dolar 2,49 dolar %80

Battlefield Serisinin Efsane Oyunu 10 TL'ye Düştü! Fırsatı Kaçırmayın
OYUN

Battlefield Serisinin Efsane Oyunu 10 TL'ye Düştü! Fırsatı Kaçırmayın

Battlefield serisinin sevilen oyunu yüzde 90 oranında indirime girdi. Bununla birlikte Battlefield 4 yalnızca 10 TL'ye düştü. İşte detaylar!
 

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER