Steam Bedava Hareketli Avatar, Çıkartma ve Avatar Çerçevesi Dağıtıyor

Steam'de kısa süre önce Balıkçılık Festivali başladı. Yüzde 95'e varan indirim sunan bu festival ile beraber çok sayıda oyunun fiyatı düştü. Steam indirimli oyunların yanı sıra ücretsiz hareketli avatar, çıkartma ve avatar çerçevesi de dağıtıyor.

Steam'de Ücretsiz Hareketli Avatar, Çıkartma ve Avatar Çerçevesi Nasıl Alınır?

Steam, Balıkçılık Festivali'nin temasına uygun "Tavırlı Levreki" isimli hareketli avatar, "Yüzer Yem" isimli çıkartma ve "Mavi Dalgalanma" isimli avatar çerçevesi sunuyor. Üç öge de başarılı şekilde tasarlanmış. Bunlara aşağıdaki görselden bakabilirsiniz.

Söz konusu ögelere herhangi bir ücret ödemeden sahip olabilirsiniz. Steam hesabınıza giriş yapıp Puan Dükkanı'nı ziyaret ederek bu ögeleri ücretsiz şekilde alabilirsiniz.

Steam'de Balıkçılık Festivali'nde Öne Çıkan İndirimler