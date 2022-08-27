Ultimate Fishing Simulator 2 ile bilgisayar platformunda balık tutmaya çalışacaksınız.

Doğukan Çağlakpınar - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bilgisayar platformunun en gerçekçi balık tutma oyunu olarak lansmana çıkan Ultimate Fishing Simulator 2 başarılı grafikler çizmeye başladı. Serinin ilk oyunu ile kısa süre de milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapan Ultimate Games S.A., serinin ikinci oyununu da yayına aldı. 22 Ağustos 2022 itibari ile lansmana çıkan balık tutma simülasyon oyunu, farklı kamera açılarına ev sahipliği yapıyor. Erken erişim oyunu olarak lansmana çıkan yapımda oyuncular dünyanın dört bir yanında balık tutacak, birbirinden farklı görevleri başarmaya çalışacaklar. Serinin ikinci oyunu, ilk oyuna nazaran daha geniş bir içerik yapısı ile piyasaya sürüldü. Birbirinden farklı balık türlerini yakalamaya çalışacak olan oyuncular, balıkçılık konusundaki yeteneklerini de sergileme fırsatı elde edecekler.

Ultimate Fishing Simulator 2 Özellikleri

Dünyanın dört bir yanında balık tutma deneyimi,

Farklı kamera açıları,

60 farklı balık türü,

Gerçekçi grafik açıları,

Eşsiz bir atmosfer,

Geliştirilmiş su altı kamerası,

Basit kontroller,

300'e yakın farklı ekipman,

Çeşitli turnuvalar,

Çok sayıda görev,

Çok sayıda farklı ödül,

Türkçe dil desteği,

Gerçekçi bir balık tutma simülasyon oyunu olarak adından söz ettiren Ultimate Fishing Simulator 2, oyunculara çeşitli turnuvalarda balık tutma becerilerini sınama fırsatı veriyor. Hem tek oyunculu hem de çok oyunculu olarak oynanabilen yapımda, oyunculara 60 farklı balık türü sunuluyor. Gerçekçi grafik açıları eşliğinde oyunculara sürükleyici bir balık tutma deneyimi sunan oyun, çok sayıda göreve de ev sahipliği yapıyor. Farklı kamera açıları eşliğinde oynanabilen balık oyununda Türkçe dil desteği de bulunuyor. Türkçe dil desteğine ek olarak 12 farklı dile de sahip olan oyun, aksiyon ve gerilimden uzak, rahatlatıcı bir dünyaya sahip.

Ultimate Fishing Simulator 2 İndir

Oldukça uygun bir fiyat etiketine sahip olan ve bilgisayar platformunda oyuncuların beğenisini kazanan Ultimate Fishing Simulator 2, başarılı satışlara imza atmaya devam ediyor. Oyun Steam üzerinde bilgisayar platformuna çıkış yaptı.

Ultimate Fishing Simulator 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows® 7 64bit

İşlemci: Core i3-6100 or equivalent

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia Geforce GTX 960 or equivalent

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX compatible

Ultimate Fishing Simulator 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri