Capcom Oyunlarında %87'ye Varan İndirim Başladı

Capcom oyunlarını sevenlerin kesinlikle kaçırmaması gereken bir indirim fırsatı başladı. Steam'de başlayan bu kampanya ile Ultra Street Fighter IV, Marvel vs. Capcom: Infinite, Ultimate Marvel vs. Capcom 3, Mega Man 11 ve Monster Hunter Stories dahil olmak üzere çok sayıda oyunun fiyatında büyük bir düşüş meydana geldi.

Steam'de Capcom Oyunları İçin İndirim Başladı

29 Eylül 2025 tarihinde sona erecek kampanya ile Ultra Street Fighter IV yüzde 87 oranında indirime girdi. 2014 yılında piyasaya sürülen oyunun fiyatı, 22.49 dolardan 2.92 dolara düştü. Dünyanın en popüler dövüş oyunu serilerinden Street Fighter'ın bu oyunu, oyuncuları 5 yeni karakterle buluşturuyor.

2017 yılında piyasaya sürülen Marvel vs. Capcom: Infinite ve Deluxe sürümü, Steam'de yüzde 80 oranında indirime girdi. Orijinal sürüm 29.99 dolardan 5.99 dolara düşerken Deluxe sürümünün fiyatı ise 14.99 dolardan 8.99 dolara geriledi. Marvel ve Capcom evrenlerini birleştiren bu oyun, sizi dikkat çekici bir dünyaya götürüyor.

Ultimate Marvel vs. Capcom 3, yüzde 70 oranında indirime girdi. 2017 yılında piyasaya sürülen oyunun fiyatı, 18.74 dolardan 5.62 dolara düştü. Oyuncular, bu çok beğenilen oyunda 3'e 3 takımlar hâlinde büyük bir mücadele veriyor. Marvel ve Capcom evrenlerini birleştiren oyunda karakterinizi seçip savaşmaya başlıyorsunuz.

2024 yılında piyasaya sürülen Monster Hunter Stories, yüzde 34 oranında indirime girdi. Bu indirimle beraber oyun artık 22.49 dolar yerine 14.84 dolar fiyat etiketine sahip. Bu oyunda canavar biniciler ve avcılar olmak üzere iki taraf bulunuyor. Canavarlarla birlikte yaşayıp onlarla sonsuza kadar sürecek bir bağ kuruyoruz ve avcılar ile binicilerin barış içinde yaşamasını sağlamaya çalışıyoruz.

Mega Man 11, yüzde 67 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı, 22.49 dolardan 7.42 dolara düştü. Dünyanın en çok sevilen oyun serilerinden Mega Man'in bu oyununda yeni çift teçhizat sistemi mevcut. Bu, Mega Man'in hızını ve gücünü arttırarak oyun tarzına yeni bir dokunuş ekliyor.

İndirime Giren Capcom Oyunları

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics 37.49 dolar 22.49 dolar %40 Capcom Fighting Collection 1+2 Paketi 44.99 dolar 29.24 dolar %35 Capcom Fighting Collection 22.49 dolar 11.24 dolar %50 Capcom Fighting Collection 2 29.99 dolar 22.49 dolar %25 Street Fighter 30th Anniversary Collection 22.49 dolar 7.42 dolar %67 Street Fighter V: Champion Edition + Season 5 Premium Pass Bundle 29.99 dolar 14.99 dolar %50 Ultra Street Fighter IV 22.49 dolar 2.92 dolar %87 Marvel vs. Capcom: Infinite 29.99 dolar 5.99 dolar %80 Marvel vs. Capcom: Infinite - Deluxe Edition 44.99 dolar 8.99 dolar %80 Ultimate Marvel vs. Capcom 3 18.74 dolar 5.62 dolar %70 Monster Hunter Stories 22.49 dolar 14.84 dolar %34 Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin 29.99 dolar 14.99 dolar %50 Mega Man 11 22.49 dolar 7.42 dolar %67

Peki, siz Steam'de indirime giren Capcom oyunları hakkında ne düşünüyorsunuz? %87'ye varan indirim sona ermeden önce aralarından satın almak istediğiniz bir oyun var mı? Tüm düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.