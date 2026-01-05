Epic Games’e Gözdağı: Steam'den İnanılmaz Rekor!

Dünyanın en popüler dijital oyun mağazası Steam, anlık çevrim içi oyuncu sayısında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Türk oyuncuların da favorisi olan platform, bu başarıyla gücünü bir kez daha ortaya koydu. İşte ayrıntılar...

Steam, Çevrim İçi Oyuncu Sayısıyla Rekor Kırdı

Steam, çevrim içi oyuncu sayısında yeni bir rekora imza attı. Şirket tarafından paylaşılan verilere göre platform, aynı anda 41 milyon 780 bin 590 oyuncuya ulaşarak kendi rekorunu tazeledi. Bir önceki rekor ise 41 milyon 666 bin 455 olarak kayıtlara geçmişti.

Steam’in bu denli yüksek bir oyuncu sayısına ulaşmasında platformda yer alan popüler yapımların büyük payı bulunuyor. En çok satan oyunlar listesine bakıldığında Counter-Strike 2, EA SPORTS FC 26, Euro Truck Simulator 2, Battlefield 6, Rust, GTA 5 ve Red Dead Redemption 2 gibi dünya çapında bilinen yapımlar göze çarpıyor. Bu da Steam’in popülaritesini sürekli olarak yüksek seviyede tutuyor.

Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar (23-30 Aralık 2025)

Sıra Oyun Fiyat 1 Counter-Strike 2 Ücretsiz 2 EA SPORTS FC 26 27,99 dolar 3 ARC Raiders 31,99 dolar 4 World of Warships Ücretsiz 5 Euro Truck Simulator 2 2,52 dolar 6 Battlefield 6 48,99 dolar 7 Black Desert 0,49 dolar 8 Kingdom Come: Deliverance 2 22,49 dolar 9 Rust 9,49 dolar 10 Grand Theft Auto 5 Enhanced 14,99 dolar 11 Baldur's Gate 3 26,24 dolar 12 PUBG: BATTLEGROUNDS Ücretsiz 13 Forza Horizon 5 16,39 dolar 14 ELDEN RING 25,99 dolar 15 Red Dead Redemption 2 14,99 dolar 16 Sons Of The Forest 4,64 dolar 17 Mount & Blade 2: Bannerlord 9,99 dolar 18 Dota 2 Ücretsiz 19 Where Winds Meet Ücretsiz 20 Detroit: Become Human 3,19 dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.