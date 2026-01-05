Epic Games’e Gözdağı: Steam'den İnanılmaz Rekor!
Popüler dijital oyun platformu Steam, çevrim içi oyuncu sayısıyla rekorunu tazeledi. Platform, 41 milyondan aktif kullanıcısı ile dikkat çekti.
⚡ Önemli Bilgiler
Dünyanın en popüler dijital oyun mağazası Steam, anlık çevrim içi oyuncu sayısında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Türk oyuncuların da favorisi olan platform, bu başarıyla gücünü bir kez daha ortaya koydu. İşte ayrıntılar...
Steam, Çevrim İçi Oyuncu Sayısıyla Rekor Kırdı
Steam, çevrim içi oyuncu sayısında yeni bir rekora imza attı. Şirket tarafından paylaşılan verilere göre platform, aynı anda 41 milyon 780 bin 590 oyuncuya ulaşarak kendi rekorunu tazeledi. Bir önceki rekor ise 41 milyon 666 bin 455 olarak kayıtlara geçmişti.
Steam’in bu denli yüksek bir oyuncu sayısına ulaşmasında platformda yer alan popüler yapımların büyük payı bulunuyor. En çok satan oyunlar listesine bakıldığında Counter-Strike 2, EA SPORTS FC 26, Euro Truck Simulator 2, Battlefield 6, Rust, GTA 5 ve Red Dead Redemption 2 gibi dünya çapında bilinen yapımlar göze çarpıyor. Bu da Steam’in popülaritesini sürekli olarak yüksek seviyede tutuyor.
Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar (23-30 Aralık 2025)
|Sıra
|Oyun
|Fiyat
|1
|Counter-Strike 2
|Ücretsiz
|2
|EA SPORTS FC 26
|27,99 dolar
|3
|ARC Raiders
|31,99 dolar
|4
|World of Warships
|Ücretsiz
|5
|Euro Truck Simulator 2
|2,52 dolar
|6
|Battlefield 6
|48,99 dolar
|7
|Black Desert
|0,49 dolar
|8
|Kingdom Come: Deliverance 2
|22,49 dolar
|9
|Rust
|9,49 dolar
|10
|Grand Theft Auto 5 Enhanced
|14,99 dolar
|11
|Baldur's Gate 3
|26,24 dolar
|12
|PUBG: BATTLEGROUNDS
|Ücretsiz
|13
|Forza Horizon 5
|16,39 dolar
|14
|ELDEN RING
|25,99 dolar
|15
|Red Dead Redemption 2
|14,99 dolar
|16
|Sons Of The Forest
|4,64 dolar
|17
|Mount & Blade 2: Bannerlord
|9,99 dolar
|18
|Dota 2
|Ücretsiz
|19
|Where Winds Meet
|Ücretsiz
|20
|Detroit: Become Human
|3,19 dolar
