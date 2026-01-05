Epic Games’e Gözdağı: Steam'den İnanılmaz Rekor!

Popüler dijital oyun platformu Steam, çevrim içi oyuncu sayısıyla rekorunu tazeledi. Platform, 41 milyondan aktif kullanıcısı ile dikkat çekti.

Emir Yasin Bolat
Emir Yasin Bolat -

⚡ Önemli Bilgiler

  • Steam, aynı anda 41 milyon 780 bin 590 oyuncuya ulaşarak kendi rekorunu tazeledi.
  • Bir önceki rekor 41 milyon 666 bin 455 idi.
  • Counter-Strike 2, EA SPORTS FC 26, Euro Truck Simulator 2, Battlefield 6, Rust ve GTA 5 gibi popüler oyunların bu rekorda payı büyük.

Dünyanın en popüler dijital oyun mağazası Steam, anlık çevrim içi oyuncu sayısında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Türk oyuncuların da favorisi olan platform, bu başarıyla gücünü bir kez daha ortaya koydu. İşte ayrıntılar...

Steam, Çevrim İçi Oyuncu Sayısıyla Rekor Kırdı

Steam, çevrim içi oyuncu sayısında yeni bir rekora imza attı. Şirket tarafından paylaşılan verilere göre platform, aynı anda 41 milyon 780 bin 590 oyuncuya ulaşarak kendi rekorunu tazeledi. Bir önceki rekor ise 41 milyon 666 bin 455 olarak kayıtlara geçmişti.

Steam’in bu denli yüksek bir oyuncu sayısına ulaşmasında platformda yer alan popüler yapımların büyük payı bulunuyor. En çok satan oyunlar listesine bakıldığında Counter-Strike 2, EA SPORTS FC 26, Euro Truck Simulator 2, Battlefield 6, Rust, GTA 5 ve Red Dead Redemption 2 gibi dünya çapında bilinen yapımlar göze çarpıyor. Bu da Steam’in popülaritesini sürekli olarak yüksek seviyede tutuyor.

Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar (23-30 Aralık 2025)

Sıra Oyun Fiyat
1 Counter-Strike 2 Ücretsiz
2 EA SPORTS FC 26 27,99 dolar
3 ARC Raiders 31,99 dolar
4 World of Warships Ücretsiz
5 Euro Truck Simulator 2 2,52 dolar
6 Battlefield 6 48,99 dolar
7 Black Desert 0,49 dolar
8 Kingdom Come: Deliverance 2 22,49 dolar
9 Rust 9,49 dolar
10 Grand Theft Auto 5 Enhanced 14,99 dolar
11 Baldur's Gate 3 26,24 dolar
12 PUBG: BATTLEGROUNDS Ücretsiz
13 Forza Horizon 5 16,39 dolar
14 ELDEN RING 25,99 dolar
15 Red Dead Redemption 2 14,99 dolar
16 Sons Of The Forest 4,64 dolar
17 Mount & Blade 2: Bannerlord 9,99 dolar
18 Dota 2 Ücretsiz
19 Where Winds Meet Ücretsiz
20 Detroit: Become Human 3,19 dolar

