2025'te Steam'de En Çok Satanlar Açıklandı! Birinci Şaşırtmadı

Steam, elde edilen gelire göre 2025'te en çok satan oyunları açıkladı. Peki zirvede hangi yapım yer aldı? İşte Steam'de en popüler yapımlar!

Emir Yasin Bolat
Emir Yasin Bolat -

2026 yılına sadece birkaç gün kaldı. Şimdiye kadar Spotify'dan Epic Games Store'a, YouTube'dan Netflix'e kadar birçok platform, yıl boyunca en popüler içerikleri paylaştı. Şimdi ise sıra Steam'de. Popüler dijital oyun mağazası, 2025'te en çok satan oyunları açıkladı. İşte sıralama...

2025'te Steam'de En Çok Satan Oyunlar

Elde edilen gelire göre oluşturulan en çok satan oyunlar listesinde yapımlar dört farklı kategoriye ayrıldı. Bunlar sırasıyla platin, altın, gümüş ve bronz. Bu sıralamada platin en yüksek, bronz ise en düşük gelir seviyesini temsil ediyor. Peki listede birinci sırada hangi yapım var?

Counter-Strike 2, platin kategorisinde zirveye yerleşerek listenin en tepesine adını yazdırdı. Buna göre yapım PUBG: BATTLEGROUNDS, Battlefield 6 ve Call of Duty gibi popüler oyunları geride bırakarak en yüksek geliri elde eden yapım olmayı başardı.

Altın kategorisinde Baldur's Gate 3 birinciliğe adını yazdırırken, Gümüş ve Bronz kategorilerinde ise sırasıyla PEAK ve Street Fighter 6 ilk sırada yer aldı. 2025'te Steam'de en çok satanlar sıralamasının tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Platin

  1. Counter-Strike 2
  2. Schedule 1
  3. R.E.P.O.
  4. Marvel Rivals
  5. PUBG: BATTLEGROUNDS
  6. ARC Raiders
  7. Dota 2
  8. Borderlands 4
  9. Apex Legends
  10. Battlefield 6
  11. Call of Duty
  12. Monster Hunter Wilds

Altın

  1. Baldur's Gate 3
  2. Kingdom Come: Deliverance 2
  3. Clair Obscur: Expedition 33
  4. ELDEN RING NIGHTREIGN
  5. EA SPORTS FC 26
  6. HELLDIVERS 2
  7. Dead by Daylight
  8. Red Dead Redemption 2
  9. Warframe
  10. Split Fiction
  11. Cyberpunk 2077
  12. The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

Gümüş

  1. PEAK
  2. Grand Theft Auto 5 Enhanced
  3. Stellar Blade
  4. The Sims 4
  5. Dispatch
  6. EA SPORTS FC 25
  7. Throne and Liberty
  8. Path of Exile 2
  9. ELDEN RING
  10. Dune: Awakening
  11. Warhammer 40,000: Space Marine 2
  12. NBA 2K25
  13. Hollow Knight: Silksong
  14. Tom Clancy's Rainbow Six Siege X
  15. Dying Light: The Beast
  16. Ready or Not
  17. Sid Meier’s Civilization 7
  18. Once Human
  19. War Thunder
  20. Destiny 2
  21. Rust
  22. Forza Horizon 5
  23. Delta Force
  24. inZOI
  25. Assassin’s Creed Shadows

Bronz

  1. Street Fighter 6
  2. Stellaris
  3. RimWorld
  4. FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time
  5. Hearts of Iron 4
  6. Limbus Company
  7. Total War: WARHAMMER 3
  8. Overwatch 2
  9. Hogwarts Legacy
  10. Wallpaper Engine
  11. Lost Ark
  12. Euro Truck Simulator 2
  13. Europa Universalis 5
  14. FINAL FANTASY 14 Online
  15. Diablo 4
  16. Crusader Kings 3
  17. Anno 117: Pax Romana
  18. Arma Reforger
  19. Where Winds Meet
  20. F1 25
  21. Team Fortress 2
  22. Farming Simulator 25
  23. DYNASTY WARRIORS: ORIGINS
  24. The First Descendant
  25. Marvel's Spider-Man 2
  26. Wuthering Waves
  27. Fallout 76
  28. RV There Yet?
  29. Risk of Rain 2
  30. Sons Of The Forest
  31. Yu-Gi-Oh! Master Duel
  32. Stardew Valley
  33. The Elder Scrolls Online
  34. NARAKA: BLADEPOINT
  35. RuneScape: Dragonwilds
  36. ARK: Survival Ascended
  37. Digimon Story Time Stranger
  38. Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ
  39. It Takes Two
  40. DOOM: The Dark Ages
  41. Black Myth: Wukong
  42. REMATCH
  43. World of Warships
  44. No Man's Sky
  45. Phasmophobia
  46. Black Desert
  47. Palworld
  48. Umamusume: Pretty Derby
  49. DELTARUNE
  50. NBA 2K26

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

