2025'te Steam'de En Çok Satanlar Açıklandı! Birinci Şaşırtmadı
Steam, elde edilen gelire göre 2025'te en çok satan oyunları açıkladı. Peki zirvede hangi yapım yer aldı? İşte Steam'de en popüler yapımlar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Steam, elde edilen gelire göre 2025'te en çok satan oyunları açıkladı.
- Yapımlar platin, altın, gümüş ve bronz şeklinde dört başlık altında sıralandı.
- Yıl boyunca en çok gelir sağlayan oyunsa Counter-Strike 2 oldu.
2026 yılına sadece birkaç gün kaldı. Şimdiye kadar Spotify'dan Epic Games Store'a, YouTube'dan Netflix'e kadar birçok platform, yıl boyunca en popüler içerikleri paylaştı. Şimdi ise sıra Steam'de. Popüler dijital oyun mağazası, 2025'te en çok satan oyunları açıkladı. İşte sıralama...
2025'te Steam'de En Çok Satan Oyunlar
Elde edilen gelire göre oluşturulan en çok satan oyunlar listesinde yapımlar dört farklı kategoriye ayrıldı. Bunlar sırasıyla platin, altın, gümüş ve bronz. Bu sıralamada platin en yüksek, bronz ise en düşük gelir seviyesini temsil ediyor. Peki listede birinci sırada hangi yapım var?
Counter-Strike 2, platin kategorisinde zirveye yerleşerek listenin en tepesine adını yazdırdı. Buna göre yapım PUBG: BATTLEGROUNDS, Battlefield 6 ve Call of Duty gibi popüler oyunları geride bırakarak en yüksek geliri elde eden yapım olmayı başardı.
Altın kategorisinde Baldur's Gate 3 birinciliğe adını yazdırırken, Gümüş ve Bronz kategorilerinde ise sırasıyla PEAK ve Street Fighter 6 ilk sırada yer aldı. 2025'te Steam'de en çok satanlar sıralamasının tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Platin
- Counter-Strike 2
- Schedule 1
- R.E.P.O.
- Marvel Rivals
- PUBG: BATTLEGROUNDS
- ARC Raiders
- Dota 2
- Borderlands 4
- Apex Legends
- Battlefield 6
- Call of Duty
- Monster Hunter Wilds
Altın
- Baldur's Gate 3
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Clair Obscur: Expedition 33
- ELDEN RING NIGHTREIGN
- EA SPORTS FC 26
- HELLDIVERS 2
- Dead by Daylight
- Red Dead Redemption 2
- Warframe
- Split Fiction
- Cyberpunk 2077
- The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered
Gümüş
- PEAK
- Grand Theft Auto 5 Enhanced
- Stellar Blade
- The Sims 4
- Dispatch
- EA SPORTS FC 25
- Throne and Liberty
- Path of Exile 2
- ELDEN RING
- Dune: Awakening
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
- NBA 2K25
- Hollow Knight: Silksong
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege X
- Dying Light: The Beast
- Ready or Not
- Sid Meier’s Civilization 7
- Once Human
- War Thunder
- Destiny 2
- Rust
- Forza Horizon 5
- Delta Force
- inZOI
- Assassin’s Creed Shadows
Bronz
- Street Fighter 6
- Stellaris
- RimWorld
- FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time
- Hearts of Iron 4
- Limbus Company
- Total War: WARHAMMER 3
- Overwatch 2
- Hogwarts Legacy
- Wallpaper Engine
- Lost Ark
- Euro Truck Simulator 2
- Europa Universalis 5
- FINAL FANTASY 14 Online
- Diablo 4
- Crusader Kings 3
- Anno 117: Pax Romana
- Arma Reforger
- Where Winds Meet
- F1 25
- Team Fortress 2
- Farming Simulator 25
- DYNASTY WARRIORS: ORIGINS
- The First Descendant
- Marvel's Spider-Man 2
- Wuthering Waves
- Fallout 76
- RV There Yet?
- Risk of Rain 2
- Sons Of The Forest
- Yu-Gi-Oh! Master Duel
- Stardew Valley
- The Elder Scrolls Online
- NARAKA: BLADEPOINT
- RuneScape: Dragonwilds
- ARK: Survival Ascended
- Digimon Story Time Stranger
- Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ
- It Takes Two
- DOOM: The Dark Ages
- Black Myth: Wukong
- REMATCH
- World of Warships
- No Man's Sky
- Phasmophobia
- Black Desert
- Palworld
- Umamusume: Pretty Derby
- DELTARUNE
- NBA 2K26
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.