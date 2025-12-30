2025'te Steam'de En Çok Satanlar Açıklandı! Birinci Şaşırtmadı

2026 yılına sadece birkaç gün kaldı. Şimdiye kadar Spotify'dan Epic Games Store'a, YouTube'dan Netflix'e kadar birçok platform, yıl boyunca en popüler içerikleri paylaştı. Şimdi ise sıra Steam'de. Popüler dijital oyun mağazası, 2025'te en çok satan oyunları açıkladı. İşte sıralama...

2025'te Steam'de En Çok Satan Oyunlar

Elde edilen gelire göre oluşturulan en çok satan oyunlar listesinde yapımlar dört farklı kategoriye ayrıldı. Bunlar sırasıyla platin, altın, gümüş ve bronz. Bu sıralamada platin en yüksek, bronz ise en düşük gelir seviyesini temsil ediyor. Peki listede birinci sırada hangi yapım var?

Counter-Strike 2, platin kategorisinde zirveye yerleşerek listenin en tepesine adını yazdırdı. Buna göre yapım PUBG: BATTLEGROUNDS, Battlefield 6 ve Call of Duty gibi popüler oyunları geride bırakarak en yüksek geliri elde eden yapım olmayı başardı.

Altın kategorisinde Baldur's Gate 3 birinciliğe adını yazdırırken, Gümüş ve Bronz kategorilerinde ise sırasıyla PEAK ve Street Fighter 6 ilk sırada yer aldı. 2025'te Steam'de en çok satanlar sıralamasının tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Platin

Counter-Strike 2 Schedule 1 R.E.P.O. Marvel Rivals PUBG: BATTLEGROUNDS ARC Raiders Dota 2 Borderlands 4 Apex Legends Battlefield 6 Call of Duty Monster Hunter Wilds

Altın

Baldur's Gate 3 Kingdom Come: Deliverance 2 Clair Obscur: Expedition 33 ELDEN RING NIGHTREIGN EA SPORTS FC 26 HELLDIVERS 2 Dead by Daylight Red Dead Redemption 2 Warframe Split Fiction Cyberpunk 2077 The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

Gümüş

PEAK Grand Theft Auto 5 Enhanced Stellar Blade The Sims 4 Dispatch EA SPORTS FC 25 Throne and Liberty Path of Exile 2 ELDEN RING Dune: Awakening Warhammer 40,000: Space Marine 2 NBA 2K25 Hollow Knight: Silksong Tom Clancy's Rainbow Six Siege X Dying Light: The Beast Ready or Not Sid Meier’s Civilization 7 Once Human War Thunder Destiny 2 Rust Forza Horizon 5 Delta Force inZOI Assassin’s Creed Shadows

Bronz

Street Fighter 6 Stellaris RimWorld FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time Hearts of Iron 4 Limbus Company Total War: WARHAMMER 3 Overwatch 2 Hogwarts Legacy Wallpaper Engine Lost Ark Euro Truck Simulator 2 Europa Universalis 5 FINAL FANTASY 14 Online Diablo 4 Crusader Kings 3 Anno 117: Pax Romana Arma Reforger Where Winds Meet F1 25 Team Fortress 2 Farming Simulator 25 DYNASTY WARRIORS: ORIGINS The First Descendant Marvel's Spider-Man 2 Wuthering Waves Fallout 76 RV There Yet? Risk of Rain 2 Sons Of The Forest Yu-Gi-Oh! Master Duel Stardew Valley The Elder Scrolls Online NARAKA: BLADEPOINT RuneScape: Dragonwilds ARK: Survival Ascended Digimon Story Time Stranger Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ It Takes Two DOOM: The Dark Ages Black Myth: Wukong REMATCH World of Warships No Man's Sky Phasmophobia Black Desert Palworld Umamusume: Pretty Derby DELTARUNE NBA 2K26

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.