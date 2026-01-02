Oyuncuların En Çok Tercih Ettiği Ekran Kartları Belli Oldu

Valve, Steam'in Aralık 2025'te gerçekleştirilen donanım ve yazılım anketinin sonuçlarını erişime açtı. Bu anketle birlikte oyuncular arasında en popüler ekran kartları ve işletim sistemleri dâhil pek çok önemli veri elde edildi. Peki, geçen ayın anket sonuçlarına göre oyuncular en çok hangi donanımları tercih ediyor?

En Popüler Ekran Kartları

NVIDIA GeForce RTX 3060: %6.53 NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU: %5.85 NVIDIA GeForce RTX 4060: %5.84 NVIDIA GeForce RTX 3050: %4.53 NVIDIA GeForce GTX 1650: %4.25 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti: %3.94 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti: %3.80 NVIDIA GeForce RTX 3070: %3.57 AMD Radeon Graphics: %3.49 NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU: %3.08 NVIDIA GeForce RTX 5070: %3.05 NVIDIA GeForce RTX 4070: %3.01 NVIDIA GeForce RTX 2060: %2.91 AMD Radeon Graphics: %2.69 NVIDIA GeForce GTX 1060: %2.61 NVIDIA GeForce RTX 3080: %2.60 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super: %2.53 Intel UHD Graphics: %2.40 Intel Iris Xe Graphics: 2.37 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super: %2.34

Steam'in yeni anket sonuçlarına göre en çok kullanılan ekran kartlarının başında NVIDIA GeForce RTX 3060 geliyor. Yüzde 6,53 oranında kullanım payına sahip bu ekran kartını ise sırasıyla NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU ve NVIDIA GeForce RTX 4060 geliyor. İkinci ve üçüncü ekran kartında yüzde 1,41 ve yüzde 1,69'luk bir artış söz konusu.

Bu ankette ayrıca oyuncular arasında en fazla 16 GB RAM'in tercih edildiği görülüyor. Yüzde 40,14 paya sahip bu RAM'in yanı sıra en çok tercih edilen işletim sistemi Windows 11 (64-bit) işlemcisinin tercih edildiği de ortaya çıktı. Yüzde 70,83'lük paya sahip bu işletim sistemi, Windows 10'un popülerliğini yavaş yavaş yitirdiğini gösteriyor.

Ankete göre oyuncuların yüzde 27,17'sinin bilgisayarında 100 GB ila 249 GB boş alan bulunuyor. Önceki döneme göre yüzde 4,60'lık bir ratış bulunuyor. Ayrıca yüzde 65,62'si artık 1 TB'lık bir depolamaya sahip. Bu tarafta da yüzde 13,55'lik bir artış olduğu görülüyor.