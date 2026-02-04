Oyuncular En Çok Bu Ekran Kartlarını Kullanıyor

Valve, Steam kullanıcılarının donanım ve yazılım tercihlerini ortaya koymak adına her ay düzenli olarak anket gerçekleştiriyor. Şirket, şimdi de Ocak 2026'nın donanım ve yazılım anketinin sonuçlarını erişime açtı. Peki, geride bıraktığımız ayın anket sonuçlarına göre oyuncular en çok hangi donanımları kullanmayı tercih ediyor?

En Popüler Ekran Kartları (Ocak 2026)

NVIDIA GeForce RTX 4060: %4,36 NVIDIA GeForce RTX 3060: %4,28 NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU: %3,99 NVIDIA GeForce RTX 3050: %3,03 NVIDIA GeForce RTX 5070: %2,87 NVIDIA GeForce GTX 1650: %2,75 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti: %2,74 NVIDIA GeForce RTX 5060: %2,50 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti: %2,48 NVIDIA GeForce RTX 3070: %2,27 AMD Radeon Graphics: %2,27 NVIDIA GeForce RTX 4070: %2,11 NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU: %2,04

Steam'in Ocak 2026'da anket sonuçlarına göre oyuncular tarafından en çok kullanılan ekran kartı, NVIDIA GeForce RTX 4060 oldu. Yüzde 4,36'lık paya sahip olan bu ekran kartı, yüzde 0,46'lık artışla birlikte zirvedeki yerini aldı. Bu ekran kartını ise yüzde 4,28 oranla GeForce RTX 3060 takip etti.

Listenin üçüncü sırasında GeForce RTX 4060 Laptop GPU yer aldı. Bu ekran kartının oranı yüzde 3,99 olarak açıklandı. İstatistiklere bakacak olursak ekran kartında yüzde 0,06'lık bir düşüşün söz konusu olduğunu görüyoruz. Bunu da yüzde 3,03 oranla dördüncü sırada konumlanan GeForce RTX 3050 izledi.

Anket sonuçları, NVIDIA GeForce RTX 5070 kullanımında önemli bir artış meydana geldiğini gözler önüne serdi. Bu ekran kartının payı Ocak ayında yüzde 2,87 oldu. Yüzde 0,46'lık artış, oyuncular arasında yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladığını gösteriyor. Bu ekran kartının hemen arkasında ise yüzde 2,75'lik paya sahip olan GeForce GTX 1650 görüldü.

Windows 11 (64-bit), işletim sistemleri arasında yüzde 66,71'lik oranla zirvede yer alıyor. Bunun hemen arkasında Windows 10 (64-bit) geliyor. Mac tarafında en yaygın sürümün macOS 26.2.0, Linux'ta ise Arch Linux'un birinci sırada olduğunu görüyoruz. Sonuçlar ayrıca yüzde 40,24'lük oranla 16 GB RAM'in çok yaygın olduğunu gösteriyor.