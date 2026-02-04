Steam'e 7 Ücretsiz Oyun Eklendi! Hemen Deneyin

Steam, dünyanın en büyük dijital oyun platformlarının başında geliyor. PC oyuncularına hitap eden çok sayıda bağımsız geliştiricinin ilk tercihlerinden biri olan bu platformda her ay düzenli olarak ücretsiz oyunlar da yerini alıyor. Yeni eklenen oyunlar arasında ise sizi etkisi altına alacak pek çok oyun bulunuyor.

Steam'e Hangi Ücretsiz Oyunlar Geldi?

Steam'e yeni eklenen oynaması ücretsiz oyunlar arasında Duet Night Abyss, Glassy Stare, Terminal Lucidity, Aexxos, Five Nights At Monkeys: Flat Mode, Knockoff ve Potion Knight yer aldı. Bu oyunlar, korkudan rol yapmaya, dövüşten görsel romana kadar tür açısından geniş bir yelpaze sunuyor.

Steam'e gelen bir diğer ücretsiz oyun Duet Night Abyss ise anime oyunlarını sevenlerin beğenebileceği grafiklere sahip. Oyunda çok sayıda karakter bulunuyor. Ayrıca geniş silah yelpazesi sayesinde düşmanları alt etmek için pek çok seçeneğiniz oluyor.

Görsel roman türünü sevenlere hitap eden Glassy Stare, psikolojik gerilim bakımından oyunculara bekleyebileceği her şeyi sunan oldukça karanlık bir oyun olarak öne çıkıyor. Rol yapma oyunları arasında yer alan Aexxos ise çok oyunculu oynama desteği sunuyor. Henüz erken erişimde olan bu oyunda bir uzay gemisini kontrol ediyoruz. Çeşitli savaşlara katılabiliyor, 25'ten fazla gemi arasında seçim yapabiliyoruz.

Korku oyunları arasına katılan Terminal Lucidity, yer altına gönderilen bir teknisyeni yönettiğimiz oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda ilerlemek için şifreleri çözmemiz gerekiyor. Her terminal, kendi kurallarına göre çalışıyor. Oradan çıkmanın tek yolu ise onların dilini öğrenmekten geçiyor.

Knockoff, dövüş oyunları sevenlere hitap ediyor. Her ne kadar retro bir oynanış tarzına sahip olsa da oyunu oynamaya başladıktan sonra kısa sürede sizi etkilemeyi başarıyor. Kombo ağırlıklı dövüş sistemini merkezine alan bu oyunda zamanın nasıl geçtiğini anlamak mümkün olmuyor.

Five Nights At Monkeys: Flat Mode, geceleri canavarların serbestçe gezdiği, her şeyin sürekli olarak değiştiği ve gerilim seviyesinin çok yüksek olduğu bir korku oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda güç sistemleri en beklenmedik zamanlarda arızalanabiliyor. Hızlı tepkiler verilmediği takdirde ise canavarların hedefi hâline gelebiliyorsunuz.

Hızlı tempolu oyun sevenlere hitap eden Potion Knighti karla kaplı bir ortamda geçiyor. Burada pek çok yaratık bulunyor ve bunlar sürekli olarak sizi takip ediyor. Onların engeline takılmamak için doğru hamleler yapmanız ve onların hâkimiyetini ortadan kaldırmanız gerekiyor.