Farming Simulator 22
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- Üretici GIANTS Software
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Farming Simulator 22, gerçek tarım makinelerini kullandığınız çiftlik kurma ve yönetme oyunu. En iyi çiftlik simülasyonu oyunu.
En iyi çiftlik kurma ve yönetme oyunu Farming Simulator, yenilenen grafikleri, oynanışı, içerikleri, oyun modlarıyla Farming Simulator 22 olarak karşımıza çıkıyor. GIANTS Software tarafından geliştirilen 1 numaralı çiftlik oyunu Farming Simulator 22, tarıma, hayvancılığa ve ormancılığa odaklanan envaiçeşit çiftçilik operasyonu sunarken şimdi de mevsim döngülerinin olduğu heyecanlı bir eklemeyle bizlerle! Günümüz çiftçilerinden biri olun ve yaratıcı çözümler kullanarak Amerika ve Avrupa’daki üç farklı ortamda çiftliğinizi inşa edin.
Farming Simulator 22 İndir
Üç farklı Amerikan ve Avrupa ortamında modern bir çiftçinin rolünü üstlenin. Tarım, hayvancılık ve ormancılığa odaklanan çok çeşitli çiftçilik işlerini üstlenin, şimdi heyecan verici mevsimsel döngülerle! John Deere, CLAAS, Case IH, New Holland, Fendt, Massey Ferguson, Valtra gibi 100’den fazla gerçek tarım makinesine ait 400’den fazla makine ve alet dahil. Yeni makine kategorileri, ekinler ve mekanikler oyun deneyimine katkıda bulunuyor. Çiftliğinizi çok oyunculu modda arkadaşlarınızla birlikte yönetin ve topluluk tarafından oluşturulan çok sayıda ücretsiz modifikasyonlarla çiftliğinizi büyütün.
Farming Simulator 22, oyunculara hiç olmadığı kadar özgürlük sunuyor. Hemen çiftçiliğe başlayın ve güzel zamanların tadını çıkarın.
Farming Simulator 22 Sistem Gereksinimleri
Farming Simulator 22 oynamak için bilgisayarınızın sahip olması gereken donanımlar Farming Simulator 22 PC sistem gereksinimleri altında verilmiştir. (Oyunun yapımcısı GIANTS Software tarafından paylaşılan minimum sistem gereksinimleridir.)
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-3330 veya AMD FX-8320 veya daha iyisi
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660, AMD Radeon R7 265 veya daha iyisi (minimum 2GB VRAM, DirectX 11/12 desteği)
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 35 GB kullanılabilir alan