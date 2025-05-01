REPO fizik tabanlı nesne taşıma ve korku unsurlarını birleştiren co-op bir oyun. Arkadaşlarınla birlikte değerli eşyaları topla ve hayatta kal!

Kemal Tavus - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

REPO, İsveçli bağımsız stüdyo Semiwork tarafından geliştirilen ve yayınlanan, fizik tabanlı kooperatif bir korku oyunudur. 26 Şubat 2025'te Steam'de erken erişim olarak piyasaya sürülen REPO oyuncuları terkedilmiş tesislerde değerli eşyaları toplayarak çıkarmaya çalıştıkları, tehlikelerle dolu bir dünyaya davet ediyor.

REPO’da 1 ila 6 oyuncu, "Retrieve, Extract, and Profit Operation" (REPO) adlı görev kapsamında, terkedilmiş alanlarda değerli nesneleri bulup çıkarmaya çalışır. Fizik tabanlı taşıma mekanikleri sayesinde her nesne dikkatlice taşınmalı, aksi takdirde düşürülerek kırılabilir ve bu da düşmanların dikkatini çekebilir. Oyuncular yakınlık tabanlı sesli sohbet kullanarak koordinasyon sağlar ve birlikte çalışarak görevleri tamamlamaya çalışır.

REPO oyunculara çeşitli yükseltmeler ve ekipmanlar sunar. Görevlerden kazanılan paralarla yeni araçlar ve yetenekler satın alınabilir. REPO roguelike öğeler içerir; her görevde harita düzeni, düşman yerleşimi ve çevresel tehlikeler rastgele oluşturulur. Bu da her oyunu benzersiz kılar.

R.E.P.O. İndir

Siz de hemen REPO indirin ve arkadaşlarınızla birlikte korku ve komedi dolu saatler geçirmeye başlayın.

R.E.P.O. Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Core i5 6600

: Core i5 6600 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : GTX 970

: GTX 970 DirectX : Sürüm 10

: Sürüm 10 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 1 GB kullanılabilir alan