R.E.P.O.
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1000 MB
- Üretici semiwork
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REPO fizik tabanlı nesne taşıma ve korku unsurlarını birleştiren co-op bir oyun. Arkadaşlarınla birlikte değerli eşyaları topla ve hayatta kal!
REPO, İsveçli bağımsız stüdyo Semiwork tarafından geliştirilen ve yayınlanan, fizik tabanlı kooperatif bir korku oyunudur. 26 Şubat 2025'te Steam'de erken erişim olarak piyasaya sürülen REPO oyuncuları terkedilmiş tesislerde değerli eşyaları toplayarak çıkarmaya çalıştıkları, tehlikelerle dolu bir dünyaya davet ediyor.
REPO’da 1 ila 6 oyuncu, "Retrieve, Extract, and Profit Operation" (REPO) adlı görev kapsamında, terkedilmiş alanlarda değerli nesneleri bulup çıkarmaya çalışır. Fizik tabanlı taşıma mekanikleri sayesinde her nesne dikkatlice taşınmalı, aksi takdirde düşürülerek kırılabilir ve bu da düşmanların dikkatini çekebilir. Oyuncular yakınlık tabanlı sesli sohbet kullanarak koordinasyon sağlar ve birlikte çalışarak görevleri tamamlamaya çalışır.
REPO oyunculara çeşitli yükseltmeler ve ekipmanlar sunar. Görevlerden kazanılan paralarla yeni araçlar ve yetenekler satın alınabilir. REPO roguelike öğeler içerir; her görevde harita düzeni, düşman yerleşimi ve çevresel tehlikeler rastgele oluşturulur. Bu da her oyunu benzersiz kılar.
R.E.P.O. İndir
Siz de hemen REPO indirin ve arkadaşlarınızla birlikte korku ve komedi dolu saatler geçirmeye başlayın.
R.E.P.O. Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Core i5 6600
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GTX 970
- DirectX: Sürüm 10
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
Yeni içeriklerle zenginleşebilir, çeşitlenebilir
Arkadaşlarla oynaması çok keyifli
Tekrar oynanabilirliği çok yüksek
Komedi ve korkunun güzel bir karışımı olmuş
Arkadaşınız yoksa oyunun pek bir cazibesi kalmıyor