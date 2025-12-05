LEGO Oyunları Çok Ucuzladı! %90'a Varan İndirimi Kaçırmayın
Kampanya ile birlikte LEGO oyunlarında yüzde 90'a varan indirim başladı. İşte ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanyaya dair ayrıntılar!
LEGO oyunlarını oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte LEGO The Incredibles, LEGO Bricktales, LEGO Batman 3: Beyond Gotham Premium Edition ve LEGO Star Wars: The Skywalker Saga dahil olmak üzere çok sayıda oyunun fiyatı düştü.
Steam'de Lego Oyunları İndirime Girdi
ClockStone tarafından geliştirilen LEGO Bricktales, Steam'de yüzde 90 oranında indirime girdi. Oyuncuların uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesine imkân tanıyan oyun, 14,99 dolar (637 TL) yerine 1,49 dolar (63 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kampanya 12 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.
LEGO The Incredibles yüzde 90 oranında indirime girdi. En popüler animasyonlardan biri olan Incredibles'taki birçok karakterin yer aldığı yapım 39,99 dolardan (1.700 TL) 3,99 dolara (169 TL) düştü. TT Games tarafından geliştirilen oyun 2018 yılında piyasaya sürüldü. Oyunun Steam'deki en son incelemeleri "çok olumlu" durumda.
LEGO Batman 3: Beyond Gotham'ın premium sürümü yüzde 85 oranında indirime girdi. Oyunun Premium sürümü 29.99 dolar (1.275 TL) yerine 4.49 dolar (190 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Premium sürümde oyunun yanı sıra Season Pass de yer alıyor. 2014 yılında piyasaya sürülen oyunun Steam'deki bütün incelemelerinin "çok olumlu" olduğunu belirtelim.
The LEGO Movie 2 Videogame yüzde 87 oranında indirime girdi. 2019 yılında piyasaya sürülen oyunun fiyatı 29.99 dolardan (1.275 TL) 3.89 dolara (165 TL) düştü. TT Games tarafından geliştirilen aksiyon macera oyununda çeşitli görevleri tamamlamamız, bulmacaları çözmemiz ve düşmanlarla savaşmamız gerekiyor.
Amazon Binlerce TL'lik Bedava Oyunlar Veriyor! Acele Edin
Amazon ücretsiz oyunlar sunuyor. Peki, bu oyunları kütüphaneye eklemek için hangi adımları uygulamak gerekiyor? İşte kampanyanın detayları!
İndirime Giren LEGO Oyunları
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|LEGO Bricktales
|14,99 dolar
|1,49 dolar
|%90
|LEGO The Incredibles
|39.99 dolar
|3.99 dolar
|%90
|LEGO Batman 3: Beyond Gotham Premium Edition
|29.99 dolar
|4.49 dolar
|%85
|The LEGO Movie 2 Videogame
|29.99 dolar
|3.89 dolar
|%87
|LEGO Pirates of the Caribbean The Video Game
|10.49 dolar
|2.62 dolar
|%75
|LEGO DC Super-Villains
|39.99 dolar
|5.99 dolar
|%85
|LEGO City Undercover
|19.99 dolar
|2.99 dolar
|%85
|The LEGO NINJAGO Movie Video Game
|19.99 dolar
|2.99 dolar
|%85
|LEGO Indiana Jones 2: The Adventure Continues
|10.49 dolar
|2.62 dolar
|%75
|LEGO Builder's Journey
|10.49 dolar
|2.09 dolar
|%80
|LEGO Marvel's Avengers
|19.99 dolar
|3.99 dolar
|%80
|LEGO Harry Potter Collection
|39.99 dolar
|7.99 dolar
|%80
|LEGO Batman: The Videogame
|19.99 dolar
|2.99 dolar
|%85
|LEGO The Lord of the Rings
|19.99 dolar
|3.99 dolar
|%80
|LEGO Marvel Super Heroes
|19.99 dolar
|3.99 dolar
|%80
|LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
|49.99 dolar
|9.99 dolar
|%80