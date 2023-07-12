LEGO Star Wars The Skywalker Saga
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 40000.00 MB
- Üretici TT Games
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Hemen LEGO Star Wars: The Skywalker Saga indirin ve 9 Star Wars oyununun LEGO versiyonu ile benzersiz bir oyun tecrübesi yaşayın.
Bugüne kadar Star Wars ve LEGO markasını pek çok kez bir arada gördük. Hem sanal hem de fiziki ürünleri ortaklaşa çıkaran bu iki firmanın işbirliği pek çok kişiyi memnun ediyor diyebiliriz.
LEGO Star Wars: The Skywalker Saga da herkesi memnun etmiş gibi gözüküyor Adeta bir koleksiyon değerinde olan bu oyunda 9 Star Wars filminin LEGO evreninde oyunlaştırıldığını görüyoruz. Eğer Star Wars filmlerinin hikayelerini tekrar yaşamak istiyorsanız LEGO Star Wars: The Skywalker Saga ile bu arzunuzu gerçekleştirebilirsiniz.
Eğlenceli oynanış yapısı ve mizahi yönüyle sizlere bambaşka bir Star Wars tecrübesi yaşatacak olan LEGO Star Wars: The Skywalker Saga her Star Wars hayranının muhakkak oynaması gereken bir yapım.
LEGO Star Wars: The Skywalker Saga İndir
Hemen LEGO Star Wars: The Skywalker Saga indirin ve 300'den fazla oynanabilir karakter, 100'den fazla araç ve keşfedilecek 23 gezegen ile tüm galaksiye hükmedin.
Star Wars Serisi Hangi Sırayla İzlenir? Güncel İzleme Sırası
Star Wars serisi izleme sırası nasıl olmalı? Bilim kurgu türünün efsanelerinden biri olan Yıldız Savaşları'nı (Star Wars) daha önce hiç izlemeyenler, birkaç kez denk gelip izleyip hoşuna giden ve bütün seriyi baştan sona bitirmek isteyenler, bu aşamada hangi izleme sırasını takip etmesi gerektiğini bir hayli merak ediyor.
LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-2400 ya da AMD Ryzen 3 1200
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 750 Ti ya da Radeon HD 7850
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 40 GB kullanılabilir alan
9 filmi birebir oynama imkanı
Uzun süreli oynanış
LEGO mizahı