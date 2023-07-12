Hemen LEGO Star Wars: The Skywalker Saga indirin ve 9 Star Wars oyununun LEGO versiyonu ile benzersiz bir oyun tecrübesi yaşayın.

Kemal Tavus - 49 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bugüne kadar Star Wars ve LEGO markasını pek çok kez bir arada gördük. Hem sanal hem de fiziki ürünleri ortaklaşa çıkaran bu iki firmanın işbirliği pek çok kişiyi memnun ediyor diyebiliriz.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga da herkesi memnun etmiş gibi gözüküyor Adeta bir koleksiyon değerinde olan bu oyunda 9 Star Wars filminin LEGO evreninde oyunlaştırıldığını görüyoruz. Eğer Star Wars filmlerinin hikayelerini tekrar yaşamak istiyorsanız LEGO Star Wars: The Skywalker Saga ile bu arzunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Eğlenceli oynanış yapısı ve mizahi yönüyle sizlere bambaşka bir Star Wars tecrübesi yaşatacak olan LEGO Star Wars: The Skywalker Saga her Star Wars hayranının muhakkak oynaması gereken bir yapım.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga İndir

Hemen LEGO Star Wars: The Skywalker Saga indirin ve 300'den fazla oynanabilir karakter, 100'den fazla araç ve keşfedilecek 23 gezegen ile tüm galaksiye hükmedin.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i5-2400 ya da AMD Ryzen 3 1200

: Intel Core i5-2400 ya da AMD Ryzen 3 1200 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : GeForce GTX 750 Ti ya da Radeon HD 7850

: GeForce GTX 750 Ti ya da Radeon HD 7850 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 40 GB kullanılabilir alan