Yeni Steam Konsolu Gümbür Gümbür Geliyor: Açılış Videosu Ortaya Çıktı!
Valve'ın yeni masaüstü oyun konsolu Steam Machine için geri sayım sürerken yeni bir sızıntı gündeme geldi. Cihazın resmi açılış videosu ortaya çıktı.
⚡ Önemli Bilgiler
- Yeni Steam Machine'e ait olduğu iddia edilen resmi açılış videosu sosyal medya platformlarında paylaşıldı.
- Henüz tanıtım tarihi açıklanmayan oyun konsolunun seri üretime yaklaştığı bildiriliyor.
- 4K çözünürlükte 60 FPS performansını standart hale getirmesi beklenen cihaz, AMD Zen 4 işlemcisi ve SteamOS işletim sistemiyle öne çıkıyor.
Oyun dünyasının dev ismi Valve geçtiğimiz haftalarda duyurduğu yeni donanım hamleleriyle sektördeki taşları yerinden oynatmıştı. Şirket yeni Steam Controller, Steam Frame ve masaüstü oyun konsolu Steam Machine'i resmi olarak tanıtsa da çıkış tarihlerine dair sessizliğini korumayı tercih etmişti. Ancak markanın yeni konsolu hakkında ilginç bir gelişme yaşandı.
Steam Machine'nin Açılış Videosu Ortaya Çıktı
Geçtiğimiz saatlerde bir veri madencisi doğrudan Steam platformunun sistem dosyaları içerisinden yeni oyun konsolunun açılış videosunu gün yüzüne çıkardı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde henüz bir ses efekti bulunmasa da videonun resmi kaynaklı olduğu iddia ediliyor.
Öte yandan sızdırılan bu görüntülerle ilgili Valve cephesinden henüz resmi bir doğrulama gelmediğini de belirtelim. Şirket her zamanki gizemli tavrını sürdürse de teknoloji analistleri bu paylaşımı önemli bir işaret olarak yorumluyor.
Analistlere göre konsolun açılış animasyonu gibi detayların bile hazır hale getirilmiş olması cihazın seri üretim bandına çok yakın olduğunu gösteriyor. Şirket lansman gecesi yeni Steam Machine ve diğer donanım ürünlerini 2026 yılında piyasaya sürmek istediklerini belirtmişti.
Steam Machine Neler Sunacak?
Valve'ın yeni konsol projesi temel olarak oyuncuların devasa Steam kütüphanesini oturma odasındaki televizyonlara taşımayı amaçlıyor. Ancak şirket bunun için başka bir üreticiyle anlaşmak veya burada sadece bir aktarım cihazı geliştirmek yerine yüksek performanslı, uygun fiyatlı ve kullanıcı dostu bir ürünü piyasaya sürmeyi hedefliyor.
Yapılan açıklamaya göre Steam Machine 4K çözünürlükte 60 FPS akıcılığını standart hale getirebilecek üst düzey donanımlara ev sahipliği yapacak. Cihazın kesinleşen teknik özellikleri şu şekilde:
- İşlemci: AMD Zen 4
- İşletim Sistemi: SteamOS
- Grafik İşlemci: AMD RDNA 3, 8 GB GDDR6 VRAM
- Bellek: 16 GB DDR5 SO-DIMM
- Depolama: 512 GB
- Güç Kaynağı: 300 W dahili PSU
- Bağlantı Noktaları: DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, Ethernet, USB Type-C, 2 adet USB Type-A Gen 3, 2 adet USB Type-A Gen 2
- Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6E, Bluetooth, Steam Controller radyosu
- Boyutlar: 162,4 × 156 × 152 mm
Valve tıpkı çıkış tarihinde olduğu gibi cihazın fiyat etiketini de hala gizli tutuyor. Ancak cihazın sahip olduğu güçlü donanımlar da hesaba katıldığında günümüz konsollarına benzer bir fiyatla satışa sunulacağı tahmin ediliyor.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Steam Machine PlayStation 5 Pro ve Xbox Series X gibi devlerin yerini alabilecek mi? Yorumlarda buluşalım.