Steam Machine Fiyatı Ortaya Çıktı: Rakamlar Cüzdanları Yakabilir!

Valve'ın geçtiğimiz yıl duyurduğu Steam Machine, Steam Frame ve Steam Controller şüphesiz 2025'in en ses getiren teknoloji hamlelerinden biriydi. Özellikle Steam Machine, sunduğu oyun konsolu deneyimi ve geniş Steam kütüphanesi desteğiyle oyuncuların radarında.

Teknoloji tutkunlarının en çok merak ettiği konu ise elbette fiyat etiketi. Bellek krizinin fiyatları yukarı çektiği bu dönemde endişeler artarken, ortaya çıkan son sızıntılar cihazın fiyatına ışık tuttu. İşte detaylar!

Steam Machine Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Henüz Valve cephesinden resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Çekya merkezli perakende satış sitesi Smarty.cz ve ülkenin en büyük satıcılarından Alza'nın veri tabanlarında yapılan incelemeler, yeni konsolun olası fiyatlarını gün yüzüne çıkardı.

Sızdırılan bilgilere göre Steam Machine iki farklı depolama seçeneği ile satışa sunulacak. Ortaya çıkan fiyat etiketleri ise şu şekilde:

Steam Machine (512 GB): 950 dolar ( yaklaşık 40.970 TL)

Steam Machine (2 TB): 1.070 dolar ( yaklaşık 46.145 TL)

Ancak bu rakamların vergileri veya perakendeci kârını içerip içermediği henüz netlik kazanmadı. Dolayısıyla resmi fiyatlarda aşağı ya da yukarı yönlü oynamalar olabilir. Yine de mevcut tablonun bütçe dostu bir cihaza işaret etmediği ortada.

Steam Machine Özellikleri

Steam Machine 4K çözünürlükte 60 FPS akıcılığını standart hale getirebilecek üst düzey donanımlara ev sahipliği yapacak. Cihazın kesinleşen teknik özellikleri şu şekilde:

İşlemci: AMD Zen 4

AMD Zen 4 İşletim Sistemi: SteamOS

SteamOS Grafik İşlemci: AMD RDNA 3, 8 GB GDDR6 VRAM

AMD RDNA 3, 8 GB GDDR6 VRAM Bellek: 16 GB DDR5 SO-DIMM

16 GB DDR5 SO-DIMM Depolama: 512 GB ve 1 TB

512 GB ve 1 TB Güç Kaynağı: 300 W dahili PSU

300 W dahili PSU Bağlantı Noktaları: DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, Ethernet, USB Type-C, 2 adet USB Type-A Gen 3, 2 adet USB Type-A Gen 2

DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, Ethernet, USB Type-C, 2 adet USB Type-A Gen 3, 2 adet USB Type-A Gen 2 Kablosuz Bağlantı : Wi-Fi 6E, Bluetooth, Steam Controller radyosu

: Wi-Fi 6E, Bluetooth, Steam Controller radyosu Boyutlar: 162,4 × 156 × 152 mm

Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Hatırlarsanız Valve, lansman gecesi yeni Steam Machine ve diğer donanım ürünlerini 2026 yılında piyasaya sürmek istediklerini belirtmişti. İddialara göre yeni oyun konsolu için yakında seri üretim aşamasına geçiş yapılacak. Bu cihazın yılın bahar aylarında satışa sunulma ihtimalini güçlendiriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Steam Machine yüksek fiyatına rağmen rakiplerine diş geçirebilir mi? Yorumlarda buluşalım.