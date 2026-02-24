2.599 TL'lik Oyun PlayStation Plus'a Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

Sony, PlayStation Plus aracılığıyla her ay düzenli olarak ücretsiz oyunlar sunuyor. PlayStation oyuncuları kütüphanedeki oyunları ekstra ücret ödemeden oynayabiliyor ve bu sayede keyifli zaman geçirebiliyor. Bir sızıntı ile birlikte önümüzdeki ay PS Plus abonelerine ücretsiz sunulacak oyun açıklığa kavuştu.

PlayStation Plus'a Mart Ayında Hangi Oyun Eklenecek?

PlayStation Plus'a 3 Mart 2026 tarihinde PGA Tour 2K25'in ekleneceği iddia edildi. Eğer bu iddia doğru ise PlayStation Plus aboneleri, belirtilen tarihten itibaren ekstra bir ücret ödemeden popüler oyunu indirip oynamaya başlayabilecek. Geçtiğimiz yılın şubat ayında piyasaya sürülen bu oyun, eğlenceli zaman geçirilmesine yardım ediyor.

PlayStation Plus'ın kütüphanesine şubat ayında Marvel’s Spider-Man 2 (PS5), Test Drive Unlimited Solar Crown (PS5), Neva (PS5, PS4), Season: A Letter to the Future (PS5, PS4), Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (PS4), Monster Hunter Stories (PS4), Venba (PS5), Echoes of the End: Enhanced Edition (PS5) ve Rugby 25 (PS5, PS4) eklenmişti.

PGA Tour 2K25 Fragmanı

PGA Tour 2K25 Nasıl Bir Oyun?

PGA Tour 2K25, en iyi golf oyunları arasında yer alıyor. PGA Tour 2K25, serinin önceki oyunlarına kıyasla daha detaylı sahalara ve daha iyi bir atmosfere sahip. Oyunda doğru vuruşu yapmak için sahanın zeminine ve hava koşullarına dikkat etmek gerekiyor. Bu detayları önemsemeden yapılan atışlar başarısızlıkla sonuçlanabiliyor.

Oyunda MyCAREER,ve MyPLAYER modları da bulunuyor. Bir golfçü oluşturup amatörlükten şampiyonluğa kadar ilerlemeye çalışabiliyoruz. Popüler yapımda ayrıca Parkur Tasarlayıcı isimli bir özellik de mevcut. Bu özellik sayesinde hayalimizdeki detaylı ve zorlu golf sahaları tasarlayabiliyor ve bunları toplulukla paylaşabiliyoruz.

Kaliteli grafikleri ve başarılı oynanış sistemiyle dikkatelri üzerinde toplayan oyunda çevrim içi mod da bulunuyor. Bu modda dünyanın dört bir yanındaki oyuncular ile mücadele edebiliyoruz. HB Studios tarafından geliştirilen oyun, PlayStation mağazasında 5 üzerinden 3,18 puana sahip.