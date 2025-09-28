Payday Serisi Aşırı Ucuzladı! Büyük İndirim Fırsatını Kaçırmayın

Payday serisini seven oyuncular için kaçırılmaması gereken bir indirim kampanyası başladı. Steam'de başlayan kampanya kapsamında Payday The Heist, Payday 2 ve Payday 3 oyunlarının fiyatında büyük düşüş meydana geldi. Ayrıca bu oyunlar için yayınlanan DLC'ler için de indirim uygulandı. Kampanya, 29 Eylül 2025 tarihinde sona erecek.

Payday Serisi, Steam'de İndirime Girdi

Starbreeze Studios tarafından geliştirilen Payday 3, Steam'deki kampanya sayesinde yüzde 67 oranında indirime girdi. 21 Eylül 2023 yılında piyasaya sürülen oyunun fiyatı 22.99 dolardan (955,87 TL) 7.58 dolara (315,16 TL) düştü. Bu oyun için yayınlanan Payday 3 Year 1 Edition şu anda yüzde 67 indirimle birlikte 44.99 dolar (1870,58 TL) yerine 14.84 dolara (617,01 TL) satılıyor.

OVERKILL - a Starbreeze Studio tarafından geliştirilen Payday 2, yüzde 70 indirime girdi. 2013 yılında piyasaya sürülen oyun 9.99 dolar (415,36 TL) yerine 2.99 dolar (124,32 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Oyun için yayınlanan Infamous Collection paketi ise yüzde 31 indirimle birlikte şu an 122.52 dolar (5094,09 TL) yerine 84.92 dolar (3530,77 TL) fiyat etiketine sahip. Legacy Collection paketi ise 36.04 dolar (1498,46 TL) yerine 23.80 dolar (989,55 TL) fiyat etiketi ile sunuluyor.

OVERKILL - a Starbreeze Studio'nun geliştiriciliğini üstlendiği diğer oyun Payday The Heist, yüzde 87 indirime girdi. Bu büyük indirim kampanyasıyla beraber oyunun fiyatı, 14.99 dolar (623,25 TL) yerine 1.94 dolara (80,66 TL) düştü. Bu oyun için sunulan Wolfpack DLC'si ise yüzde 33 indirim kapsamında 9.99 dolar yerine 6.69 dolara satılıyor.

İndirime Giren Payday Oyunları

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı Payday The Heist 14.99 dolar 1.94 dolar %87 Payday 2 9.99 dolar 2.99 dolar %70 Payday 3 22.99 dolar 7.58 dolar %67

Payday Nasıl Bir Oyun Serisi?

Payday, çeşitli soygun oyun oyunlarından oluşan bir seri. Bu serinin oyunlarında genellikle banka, galeri ve benzeri yerler için soygunlar düzenlenerek para kazanılmaya çalışır. Bu çok sevilen oyun serisini arkadaşlarınızla ya da rastgele insanlarla oynayabilirsiniz. Soygun planı eğer beklendiği gibi ilerlemezse kolluk kuvvetleri tarafından operasyon düzenlenir.

Soygunun nasıl yapılacağı tamamen oyunculara bağlı. Gizlice ilerlemeyi tercih edebilirler veya çatışma yoluna başvurabilirler. Gizli soygun yapmak oldukça zor olsa da başarılı bir soygunun en iyi yollarından biri olarak görülür. Bu arada silahlarınızı, maskenizi ve kıyafetinizi özelleştirebildiğinizi de belirtelim.