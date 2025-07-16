Çok Sevilen Oyunlarda Dev İndirim! Ucuz Oyun Fırsatını Kaçırmayın

Steam'de başlayan Otomasyon Festivali kapsamında çok sayıda oyun indirime girdi. İşte ucuza oyun satın alma fırsatı sunan kampanyanın detayları!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Steam'de Otomasyon Festivali isimli bir kampanya başladı. Kampanya ile birlikte FortressCraft Evolved, Great Permutator, Gladiabots - AI Combat Arena ve Digit Factory dahil olmak üzere çok sayıda oyun indirime girdi.

21 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Digit Factory yüzde 88 oranında indirime girdi. Bulmaca oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Digit Factory 5,99 dolardan (241 TL) 71 sente (28 TL) düştü.

Açık dünya ve hayatta kalma türlerindeki FortressCraft Evolved yüzde 85 oranında indirime girdi. ProjectorGames tarafından geliştirilen oyun 12,99 dolar (522 TL) yerine 1,94 dolara (78 TL) satılmaya başlandı.

Simülasyon oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Great Permutator yüzde 85 oranında indirime girdi. Ripatti Software tarafından geliştirilen oyunun fiyatı 6,99 dolardan (281 TL) 1,04 dolara (41 TL) düştü.

Steam'de İndirime Giren Oyunlar

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı
Aster Symphona 5,79 dolar 57 sent %90
Factor Y 7,99 dolar 79 sent %90
Digit Factory 5,99 dolar 71 sent %88
FortressCraft Evolved 12,99 dolar 1,94 dolar %85
Great Permutator 6,99 dolar 1,04 dolar %85
Gladiabots - AI Combat Arena 7,99 dolar 1,99 dolar %75
Automachef 7,99 dolar 1,59 dolar %80
The Last Clockwinder 12,49 dolar 3,74 dolar %70
Anx Defense 3,99 dolar 1,19 dolar %70
Word Factori 5,99 dolar 2,39 dolar %60
Beltex 2,99 dolar 1,19 dolar %60
Final Factory 9,89 dolar 4,94 dolar %50
Dream Engines: Nomad Cities 14,99 dolar 8,24 dolar %45
Masterplan Tycoon 6,59 dolar 3,29 dolar %50
Tunnet 3,59 dolar 1,79 dolar %50
Satisfactory 18,99 dolar 13,29 dolar %30

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