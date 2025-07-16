Çok Sevilen Oyunlarda Dev İndirim! Ucuz Oyun Fırsatını Kaçırmayın
Steam'de başlayan Otomasyon Festivali kapsamında çok sayıda oyun indirime girdi. İşte ucuza oyun satın alma fırsatı sunan kampanyanın detayları!
Steam'de Otomasyon Festivali isimli bir kampanya başladı. Kampanya ile birlikte FortressCraft Evolved, Great Permutator, Gladiabots - AI Combat Arena ve Digit Factory dahil olmak üzere çok sayıda oyun indirime girdi.
21 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Digit Factory yüzde 88 oranında indirime girdi. Bulmaca oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Digit Factory 5,99 dolardan (241 TL) 71 sente (28 TL) düştü.
Açık dünya ve hayatta kalma türlerindeki FortressCraft Evolved yüzde 85 oranında indirime girdi. ProjectorGames tarafından geliştirilen oyun 12,99 dolar (522 TL) yerine 1,94 dolara (78 TL) satılmaya başlandı.
Simülasyon oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Great Permutator yüzde 85 oranında indirime girdi. Ripatti Software tarafından geliştirilen oyunun fiyatı 6,99 dolardan (281 TL) 1,04 dolara (41 TL) düştü.
Steam'de İndirime Giren Oyunlar
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Aster Symphona
|5,79 dolar
|57 sent
|%90
|Factor Y
|7,99 dolar
|79 sent
|%90
|Digit Factory
|5,99 dolar
|71 sent
|%88
|FortressCraft Evolved
|12,99 dolar
|1,94 dolar
|%85
|Great Permutator
|6,99 dolar
|1,04 dolar
|%85
|Gladiabots - AI Combat Arena
|7,99 dolar
|1,99 dolar
|%75
|Automachef
|7,99 dolar
|1,59 dolar
|%80
|The Last Clockwinder
|12,49 dolar
|3,74 dolar
|%70
|Anx Defense
|3,99 dolar
|1,19 dolar
|%70
|Word Factori
|5,99 dolar
|2,39 dolar
|%60
|Beltex
|2,99 dolar
|1,19 dolar
|%60
|Final Factory
|9,89 dolar
|4,94 dolar
|%50
|Dream Engines: Nomad Cities
|14,99 dolar
|8,24 dolar
|%45
|Masterplan Tycoon
|6,59 dolar
|3,29 dolar
|%50
|Tunnet
|3,59 dolar
|1,79 dolar
|%50
|Satisfactory
|18,99 dolar
|13,29 dolar
|%30