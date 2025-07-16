Çok Sevilen Oyunlarda Dev İndirim! Ucuz Oyun Fırsatını Kaçırmayın

Steam'de Otomasyon Festivali isimli bir kampanya başladı. Kampanya ile birlikte FortressCraft Evolved, Great Permutator, Gladiabots - AI Combat Arena ve Digit Factory dahil olmak üzere çok sayıda oyun indirime girdi.

21 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Digit Factory yüzde 88 oranında indirime girdi. Bulmaca oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Digit Factory 5,99 dolardan (241 TL) 71 sente (28 TL) düştü.

Açık dünya ve hayatta kalma türlerindeki FortressCraft Evolved yüzde 85 oranında indirime girdi. ProjectorGames tarafından geliştirilen oyun 12,99 dolar (522 TL) yerine 1,94 dolara (78 TL) satılmaya başlandı.

Simülasyon oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Great Permutator yüzde 85 oranında indirime girdi. Ripatti Software tarafından geliştirilen oyunun fiyatı 6,99 dolardan (281 TL) 1,04 dolara (41 TL) düştü.

Steam'de İndirime Giren Oyunlar