229 TL Değerindeki Efsane Oyun Ücretsiz Oldu! Hemen Alın

Oyuncuların uzun süre boyunca keyifli vakit geçirmesine imkân tanıyan SteamWorld Dig ücretsiz oldu. Kampanya kapsamında oyunu Steam kütüphanenize ekleyebilir ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.

Kampanya 26 Haziran 2025 tarihinde saat 10.00'da sona erecek. Belirtilen tarihe kadar kütüphaneye ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İşte en iyi Metroidvania oyunları arasında yer alan SteamWorld Dig'i ücretsiz almak için yapmanız gerekenler!

SteamWorld Dig Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Steam 'i açın.

'i açın. Hesabınıza giriş yapın.

SteamWorld Dig'in sayfasını görüntüleyin.

"Hesaba Ekle" butonuna tıklayın.

SteamWorld Dig Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP veya daha yenisi

Windows XP veya daha yenisi İşlemci: 2 GHz

2 GHz RAM: 512 MB

512 MB Ekran Kartı: OpenGL 2.1 ile uyumlu, 384 MB VRAM'li ekran kartı

OpenGL 2.1 ile uyumlu, 384 MB VRAM'li ekran kartı Depolama: 193 MB kullanılabilir alan

SteamWorld Dig Nasıl Bir Oyun?

Steampunk temasına sahip olan SteamWorld Dig, Metroidvania türünde bir oyundur. Image & Form Games tarafından geliştirilen oyunda Rusty isimli bir madenciyi kontrol ediyoruz. Madencilik yaparak topladığımız kaynaklarla ekipmanlarımızı ve yeteneklerimizi geliştirebiliyoruz.