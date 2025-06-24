229 TL Değerindeki Efsane Oyun Ücretsiz Oldu! Hemen Alın
2013 yılında çıkan SteamWorld Dig ücretsiz oldu. Peki, oyunu bedava oynamak için hangi adımları uygulamak gerekiyor? İşte yapılması gerekenler!
Oyuncuların uzun süre boyunca keyifli vakit geçirmesine imkân tanıyan SteamWorld Dig ücretsiz oldu. Kampanya kapsamında oyunu Steam kütüphanenize ekleyebilir ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.
Kampanya 26 Haziran 2025 tarihinde saat 10.00'da sona erecek. Belirtilen tarihe kadar kütüphaneye ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İşte en iyi Metroidvania oyunları arasında yer alan SteamWorld Dig'i ücretsiz almak için yapmanız gerekenler!
SteamWorld Dig Ücretsiz Nasıl Oynanır?
- Steam'i açın.
- Hesabınıza giriş yapın.
- SteamWorld Dig'in sayfasını görüntüleyin.
- "Hesaba Ekle" butonuna tıklayın.
SteamWorld Dig Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows XP veya daha yenisi
- İşlemci: 2 GHz
- RAM: 512 MB
- Ekran Kartı: OpenGL 2.1 ile uyumlu, 384 MB VRAM'li ekran kartı
- Depolama: 193 MB kullanılabilir alan
SteamWorld Dig Nasıl Bir Oyun?
Steampunk temasına sahip olan SteamWorld Dig, Metroidvania türünde bir oyundur. Image & Form Games tarafından geliştirilen oyunda Rusty isimli bir madenciyi kontrol ediyoruz. Madencilik yaparak topladığımız kaynaklarla ekipmanlarımızı ve yeteneklerimizi geliştirebiliyoruz.