Bu Oyun God of War'un Steam Rekorunu 1 Günde Kırdı

Sony, PC oyun dünyasına adeta bomba gibi düşen Stellar Blade ile kendi rekorunu kırdı. Daha dün (11 Haziran) Steam'de erişime açılan Stellar Blade, 24 saat içinde 105.000'den fazla eşzamanlı oyuncuyla Ghost of Tsushima ve God of War'ın rekorlarını geride bıraktı.

Ghost of Tsushima, 77.154 eşzamanlı oyuncuyla rekor kırmıştı. God of War ise 73.529. Listenin sonunda 66.436 eşzamanlı oyuncuyla Spider-Man Remastered yer alıyor.

Stellar Blade PC Modları Şimdiden Piyasada

Hızlı bir ivme yakalayan Stellar Blade için mod topluluğu da boş durmadı. Piyasada daha şimdiden yüzlerce mod bulunuyor. Üstelik oyun, başlangıçta 100'den fazla ülkede erişim kısıtlamasına tâbi tutulmuştu. Şimdi 250'den fazla bölgeden erişilebilen Stellar Blade, yüksek çözünürlüklü grafikler, DLSS 4 ve AMD FSR 3 desteğiyle PC oyuncularının beğenisini kazandı.

Oyunun teknik detayları, DualSense geri bildirim sistemi gibi özelliklerinin bu başarıdaki payı büyük olsa da Stellar Blade, 2024'de ilk kez PlayStation'a çıktığında da oldukça beğenilmişti. Şimdiye kadar Steam'de eşzamanlı oyuncu rekorunu geçebilen tek oyun Helldivers 2 oldu. Ancak Helldivers 2, multiplayer bir oyun olduğu için bu listeye dahil edilmedi.

Stellar Blade PC Sistem Gereksinimleri

Stellar Blade PC versiyonu için minimum sistem gereksinimleri:

İşlemci: Intel® Core™ i5-7600k Processor / AMD Ryzen™ 5 1600X Processor

Intel® Core™ i5-7600k Processor / AMD Ryzen™ 5 1600X Processor Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB or AMD Radeon RX 580 8GB

NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB or AMD Radeon RX 580 8GB DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 75 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşlemci: Intel® Core™ i5-8400 Processor / AMD Ryzen™ 5 3600X Processor

Intel® Core™ i5-8400 Processor / AMD Ryzen™ 5 3600X Processor Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER or AMD Radeon RX 5700 XT

NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER or AMD Radeon RX 5700 XT DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 75 GB kullanılabilir alan

İlave notlarda minimum sistem gereksinimlerini karşılayanlar için 1080P'de 60 FPS için "Düşük" grafik seçenekleri öneriliyor. Maksimumda ise 1440P çözünürlükte 60 FPS için "Orta" düzey grafik seçeneği aktifleştirilmeli.

Stellar Blade Steam'de Kaç Para?

Kıyamet sonrası dünyada hayatta kalma çabasını konu alan Stellar Blade, şu an Steam platformunda 59.99 dolar karşılığında kütüphaneye eklenebiliyor.