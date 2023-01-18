Stockholm Üniversitesi Türk Öğrenciden Özür Diledi!

Fatma Zehra S. isimli Türk bir öğrenci, Erasmus ile 2023 yazı için Stockholm Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Per Calbring'e bir mail göndermişti. Yaz stajını Stockholm Üniversitesi'nde yapmak isteyen öğrenci üniversiteden red cevabı almıştı ancak asıl dikkat çeken nokta aldığı red cevabı değil, nedeniydi.

Prof. Per Calbring, Fatma Zehra S.'ye göndermiş olduğu red mailinde Türkiye, İsveç'in NATO'ya katılmasına onay vermediği için Fatma Zehra S.'yi üniversitelerine kabul edemeyeceğini belirtmişti. Bu mailin paylaşılması sonrası iyice viral olan konuyla ilgili Stockholm Üniversitesi'nden açıklama geldi.

Fatma Zehra S.'den özür dileyen Stockholm Üniversitesi, öğretim görevlisi Prof. Per Calbring'in bu tutumunu "profesyonellik dışı ve kabul edilemez" olarak yorumladı. Öğrenciden özür dilemesinin yanı sıra öğrenciye staj konusunda yardımcı olmaya çalışacağının da sözünü verdi.

Stockholm Üniversitesi, Fatma Zehra S.'den Özür Diledi

Stockholm Üniversitesi web sitesinden yayınlanan açıklama şu şekilde:

"Türkiye ve İsveç medyasında bir kişinin staj için başvuruda bulunduğu haberleri çıktı. Başvurunun reddine bağlı olarak İsveç’in NATO üyeliği başvurusuna ilişkin bağlantılar kuruldu. Üniversitemiz herkese eşit ve saygılı davranmalı ve hiçbir zeminde ayrımcılığı kabul etmemelidir. Üniversite, bizi stajyer olarak ziyaret etmekle ilgilenen öğrencilerden çok sayıda soru alıyor. Ne yazık ki, herkesi kabul edemiyoruz, ancak herhangi bir talebin profesyonel bir şekilde yanıtlanmasını bekliyoruz. Bu durumda, bir çalışan kendini profesyonel olmayan ve kabul edilemez bir şekilde ifade etti ve bu konuyu öğrenir öğrenmez rutin uygulamalarımıza göre hareket ettik ve ele aldık. Söz konusu çalışan çok pişman ve durumu doğru olmayan bir biçimde ele aldığının farkında. Üniversite ayrıca bu kişiden acilen özür diledi ve geçen yıl Aralık ayında üniversitemizde başka bir staj yeri bulma konusunda yardım teklif etti."

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.