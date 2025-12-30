Stranger Things'in Final Bölümü Fragmanı Yayınlandı

Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alan Stranger Things'in büyük finalinin fragmanı paylaşıldı. Netflix tarafından paylaşılan fragman, beşinci sezonun ilk kısmının fragmanına göre biraz daha sönük kalsa da final bölümünde izleyicileri nelerin beklediğine dair önemli ipuçları sağlıyor.

Stranger Things'in Final Bölümünden Fragman Geldi

Stranger Things'in final bölümü fragmanı, Netflix Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzerinden paylaşıldı. "Son bir fragman" açıklaması ile yayınlanan fragman, iki saat içinde 15 binden fazla kişi tarafından görüntülendi. Binlerce beğeni alan fragmana sadece Türkiye'deki izleyiciler tarafından 500'ü aşkın yorum yapıldı.

Netflix'in ana YouTube kanalı üzerinden paylaşılan İngilizce fragman, çok daha geniş bir kitle tarafından izlenerek iki saat içinde 1 milyon 175 bin 831 görüntüleme aldı. Fragman, 132 bin beğeni elde ederken 13 bin 176 yorum alarak yeni sezonu ne kadar çok kişinin beklediğini gözler önüne serdi.

Stranger Things Konusu

Stranger Things, seksenli yıllarda küçük bir kasaba olan Hawkins'te geçiyor. Olaylar, Will Byers adlı küçük bir çocuğun kaybolmasının ardından başlıyor. Daha sonra çocuğun arkadaşları Mike, Lucas ve Dustin, Will'i bulmak için harekete geçiyor. Çok yakın arkadaşların yolu, telekinezi gücüne sahip Eleven adlı küçük bir kızla kesişiyor.

Arkadaşlar hem Eleven'ı tanımaya hem de onun nasıl kaybolduğunu anlamaya çalışırken beklenmedik bir sorunla daha karşı karşıya kalıyorlar. Bu çocuklar, doğaüstü yaratıklar ortaya çıkarken kasabayı büyük bir tehditten korumak için el ele veriyorlar. Bu süreçte ise "arkadaşlık" üzerine sıkça vurgu yapılıyor.

Stranger Things 5. Sezon Oyuncuları