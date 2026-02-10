Spider-Man 2 PlayStation Plus'a Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, PlayStation Plus aracılığıyla her ay düzenli olarak ücretsiz oyunlar sunuyor. PlayStation oyuncuları kütüphanedeki oyunları ekstra ücret ödemeden oynayabiliyor ve bu sayede keyifli zaman geçirebiliyor. Son sızıntı ile birlikte önümüzdeki ay PS Plus abonelerine ücretsiz sunulacak oyunlar ortaya çıktı.

PlayStation Plus'a Şubat Ayında 3 Oyun Eklenecek

PlayStation Plus'a 17 Şubat 2026 tarihinde Marvel’s Spider-Man 2 (PS5), Test Drive Unlimited Solar Crown (PS5) ve Neva'nın (PS5 / PS4) ekleneceği iddia edildi. Eğer bu iddia doğru ise PlayStation Plus aboneleri, belirtilen tarihten itibaren ekstra bir ücret ödemeden popüler oyunları indirip oynamaya başlayabilecek.

Aksiyon ve macera türlerindeki Marvel’s Spider-Man 2'de hem Peter Parker hem de Miles Morales'ı kontrol edebiliyoruz. Bu iki karakter arasında geçiş yaparak farklı güçleri ve dövüş stillerini deneyimleyebiliyoruz. Oldukça sürükleyici bir hikâyeye sahip olan yapımda aksiyon dolu sahneler yer alıyor.

Hikâyeye devam edebilmek için görevler yapmamız gerekiyor. Bu görevler genellikle Peter Parker ve Miles Morales'ın düşmanlarla mücadelesine odaklanıyor. Hikâye görevleri sinematik sahneler içeriyor. Ayrıca görevleri bir kenara bırakıp New York'un sokaklarında istediğimiz gibi gezebilme imkânına da sahibiz.

Test Drive Unlimited Solar Crown, yarış oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Geniş ve detaylı bir haritaya sahip olan yapımda gerçekçi bir sürüş sistemi bulunuyor. Araçların yol tutuşu ve sürüş dinamikleri simülasyona yakın bir deneyim sunuyor. Ferrari, Lamborghini, Porsche, Bugatti, Koenigsegg dahil Aston Martin birçok markanın otomobilleri mevcut.

Nomada Studio tarafından geliştirilen Neva, Alba isimli bir kadının hikâyesini konu alıyor. Aksiyon ve macera türlerindeki oyunda platform ögeleri ve bulmacalar bulunuyor. Pastel renk tonlarına sahip bir görselliği ve duygusal müzikleriyle öne çıkan yapımda Türkçe arayüz desteği bulunuyor. Oyun ayrıca 87 Metacritic puanına sahip.