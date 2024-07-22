GRIS’in yapımcılarından yepyeni bir oyun geliyor. Neva’ya bir göz atın ve sanatsal bir oyun nasıl yapılır hemen öğrenin.

Kemal Tavus - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

GRIS’in yapımcıları Nomada Studio tarafından geliştirilen ve Devolver Digital tarafından yayımlanan Neva özünde bir platform macera oyunudur. Bu oyun Alba adındaki genç bir kadın ve onun kurt yavrusu ile arasındaki bağın hikayesini anlatır. Bizleri birbirine bağlı olan Alba ve kurt yavrusu ile birlikte tehlikeli ve hızla ölen bir dünyada bir yolculuğa çıkaran Neva duygu yüklü bir oyun.

Neva güçlü anlatımı ve duygusal yoğunluğu ile dikkat çekiyorr. Alba ve kurdunun ilişkisi zamanla gelişir; kurt, isyankar bir yavrudan kendi kimliğini arayan etkileyici bir yetişkine dönüşür. Bu evrim Alba'nın sevgisini ve bağlılıklarını test ederken oyunculara da derinlemesine bir karakter gelişimi sunar. Biz de bu ikilinin, lanetli dünyanın üstesinden gelmek ve birlikte yeni bir yuva kurmak için verdikleri mücadeleye tanık oluyoruz.

Neva etkileyici görselleri ve atmosferik müziği ile de öne çıkar. Nomada Studio'nun önceki başarılı oyunu GRIS gibi bu oyun da sanatsal bir derinlik söz konusu. Alba ve kurt, birbirlerine destek olarak düşmanları alt eder ve zor durumların üstesinden gelirler.

"Neva", duygusal derinlik, güçlü karakter gelişimi ve etkileyici görsel tasarımı ile oyuncuları büyüleyici bir maceraya davet ediyor. Bu oyun, hem hikaye odaklı oyunları sevenler için hem de sanatsal bir oyun deneyimi arayanlar için mükemmel bir seçimdir.

Neva İndir

Hemen Neva indirin. Alba ve kurtunun dokunaklı macerasında kaybolun. Yepyeni bir dünya inşa etmek için yola koyulun.

Neva Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 x64 Bit

: Windows 10 x64 Bit İşlemci : Intel Core i5-4570T / AMD FX-4350

: Intel Core i5-4570T / AMD FX-4350 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : GeForce GTX 650 / Radeon HD 7750 / Intel UHD Graphics 620

: GeForce GTX 650 / Radeon HD 7750 / Intel UHD Graphics 620 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 15 GB kullanılabilir alan

: 15 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: Düşük Kalite ayarı, 720p'de 120 FPS