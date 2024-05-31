Test Drive Unlimited Solar Crown, Yüksek grafiklere ve içeriklere sahip olan bir açık dünya yarış oyunudur.

Berkcan Aktürk - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Açık dünya yarış oyunu olarak piyasaya sürülecek olan Test Drive Unlimited Solar Crown, oyunculara yüksek gerçekçilik sunmaya hazırlanıyor. 12 Eylül 2024 tarihinde oyuncularla buluşacak ve Forza Horizon gibi oyunlara karşı rakip olacak.

Hong Kong adasını keşfedin ve ucunda bir sürü ödül olan yüzlerce yarışa katılın. İster tek başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz Test Drive Unlimited Solar Crown'da, istediğinizin arabayla test sürüşüne çıkabilir ve almaya karar verdiğinizde bayiden alıp evinizin garajına koyabilirsiniz.

Ünlü ikonik markaların araçlarına sahip olacaksınız. Ferrari, Aston Martin, Porsche ve Bugatti gibi hem ünlü hem de oldukça hızlı olan bu arabalar arasından seçim yapın!

Test Drive Unlimited Solar Crown İndir

Arkadaşlarınızla yarışabildiğiniz gibi, açık dünyada da serbest sürüş keyfi çıkarabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra kendi klanınızı oluşturabilir, farklı klanlara katılabilir ve nefes kesici yarışlara klanınızla birlikte katılabilirsiniz.

Çıkmasına az bir süre kalan yapım, içerikleriyle dudak uçuklatacak bir yapıdadır diyebiliriz. Yarış modlarını ve seçeneklerini bir kenara bırakırsak; Test Drive Unlimited Solar Crown'un grafik ve sürüş açısından da mükemmel bir yapıda olduğunu görebileceksiniz.

12 Eylül 2024'te çıkış yapması planlanan Test Drive Unlimited Solar Crown'u indirin ve harika bir açık dünya yarış oyunu deneyimi yaşayın.

Test Drive Unlimited Solar Crown Sistem Gereksinimleri

Oyunun çıkış tarihi belli olup, yakın tarihte çıkış yapacak olsa da sistem gereksinimleri hala açıklanmamıştır. Görsellik, içerik ve atmosfer olarak üst düzeyde olan Test Drive Unlimited Solar Crown'un sistem gereksinimleri de epey yüksek olacağa benziyor.