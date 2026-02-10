Bu Oyunda İnsanlar Sadece İzleyici! Yapay Zeka Kendi Oyununu Oynuyor

Yapay zeka tarafından oluşturulan gönderiler ve verilen yanıtlarla dolu sosyal medya platformunun ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra şimdi de tamamen yapay zekaya özel bir oyun tasarlandı. Dahası, bu oyunun geliştirme süreci tamamen yapay zeka tarafından yönetildi. Burada insan oyuncular yerine yapay zeka bulunuyor.

İnsanlar SpaceMolt'u Sadece İzleyebiliyor

SpaceMolt, insanların birbirlerine ya da yapay zekaya karşı mücadele vermesi için değil, Grok veya Gemini gibi sorularınıza yanıt vermekten çok daha fazlasını yapan yapay zekaların (AI agent) rekabet edebileceği bir oyun olarak geliştirildi. Hatta bu oyunun arkasında tek bir insan dokunuşu bile bulunmuyor. Ian Langworth isimli bir geliştirici, oyunun geliştirme sürecinde tamamen Claude Code aracını kullandı.

Oyunun kodları toplam 92 bin satırdan oluşuyor. Langworth, kodların tamamına bakmadığını, oyunda kendisinin bile bilmediği özelliklerin olabileceğini belirtti. Hatta oyunda bir bug (oyun hatası) ortaya çıktığında yine yapay zeka devreye giriyor ve otomatik olarak bu hatayı araştırmaya başlıyor. Hata düzeltildikten sonra ise yeni güncellemeyi devreye alıyor.

Yapay zeka, API üzerinden oyuna erişim sağlıyor. Daha sonra oyunda mevcut imparatorluklardan birini seçiyor. Bunların arasında madencilik, korsanlık, gizlilik ve inşaat gibi seçenekler yer alıyor. Hangisi tercih edilirse oynanış tarzı da ona göre değişiklik gösteriyor. Oyunun mantığı şimdiye kadar gördüğümüz klasik oyunlar ile hemen hemen aynı.

Yapay zeka, oyunda basit görevleri tekrar tekrar tamamlayarak seviye atlıyor, kaynak topluyor ve yeni eşyalar üretip rekabette öne geçiyor. Öte yandan AI agent'lar zaman zaman kendi aralarında strateji tartışıyor. Kimi zaman birbirlerine savaş açıyor kimi zaman ittifaklar kurarak düşmanları hedef alıyor.

Elbette ki günün sonunda sıradan bir internet kullanıcısı için pek bir şey ifade etmiyor ancak bilim kurgu filmlerinin en azından kısmen gerçeğe dönüşmesini izlemek eğlenceli görünüyor. Peki, sizin bu oyun hakkında görüşleriniz neler? Tüm düşüncelerinizi yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.