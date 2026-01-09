1.119 TL'lik 2 Oyun Bedava Dağıtılacak! Tarih Verildi

Düzenli olarak her hafta bedava oyunlar sunmaya devam eden Epic Games, oyuncuların herhangi bir ücret ödemeden uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyor. Şirket, gizlilik odaklı iki farklı oyunu bedava olarak dağıtmaya hazırlanıyor. Bu oyunlar önümüzdeki hafta içinde herhangi bir ücret ödemeden indirip oynanabilecek.

Epic Games'te Hangi Oyunlar Ücretsiz Olacak?

Epic Games, Styx: Master of Shadows ve Styx: Shards of Darkness iki farklı oyunu ücretsiz sunacak. Cyanide Studio tarafından geliştirilen bu oyunları 15-22 Ocak 2026 tarihleri arasında Epic Games mağazası üzerinden kütüphaneye ekleyebileceksiniz. Kütüphaneye ekledikten sonra oyunları istediğiniz zaman indirip oynayabileceksiniz.

Aksiyon ve macera türlerindeki Styx: Master of Shadows, gizlilik oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Bir goblini kontrol ettiğimiz yapımda gölgelerde saklanarak ve düşmanları sessizce alt ederek ilerliyoruz. Dolayısıyla oyun sabır ve strateji gerektiriyor. Tırmanma mekaniği sayesinde yüksek noktalara çıkarak avantaj elde edebiliyoruz.

Goblinin klon yaratma ve iksir kullanma gibi özel yetenekleri de bulunuyor. Unreal Engine 4 motoruyla geliştirilen oyun, kaliteli grafiklere sahip. Yayıncılığını Nacon'un üstlendiği oyunda tek oyunculu ve çevrim içi eşli modlar yer alıyor. 2017 yılında piyasaya sürülen yapımın Steam'deki bütün inceleme notları "çok olumlu" durumda.

Styx: Shards of Darkness'ta Strix isimli bir goblini kontrol ediyoruz. Bu oyunda tıpkı serinin diğer oyununda olduğu gibi düşmanlarla doğrudan çatışmak yerine onları gizli şekilde alt etmemiz gerekiyor. Gölgelerden faydalanarak düşmanların görüş alanından kaçabiliyor, onların dikkatini dağıtabiliyor ve çeşitli tuzaklar kurabiliyoruz.

Görevlerden kazandığımız puanlarla yeni yetenekler açabiliyor ve farklı oynanış tarzları geliştirebiliyoruz. 71 Metacritic puanına sahip olan yapım 2014 yılında satışa sunuldu. Başarılı oynanış sistemine ve kaliteli grafiklere sahip olan oyunun Steam'deki en son incelemelerinin "çok olumlu" şeklinde olduğunu belirtelim.

Styx: Shards of Darkness Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64-bit)

Windows 7/8/10 (64-bit) İşlemci: AMD FX-6300 (3,5GHz) / Intel i5-2500 (3,3GHz)

AMD FX-6300 (3,5GHz) / Intel i5-2500 (3,3GHz) RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: AMD Radeon R7 260X / NVIDIA GeForce GTX 560

AMD Radeon R7 260X / NVIDIA GeForce GTX 560 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 11 GB kullanılabilir alan

Styx: Master of Shadows Minimum Sistem Gereksinimleri