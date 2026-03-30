2.099 TL'lik Çok Oyunculu Oyun PlayStation Plus'a Geliyor

Sony, PlayStation Plus kütüphanesine her ay düzenli olarak yeni oyunlar ekliyor. Mevcut aboneler tarafından ücretsiz olarak erişilebilen bu oyunların arasına Nisan ayında birkaç tane daha katılacak. Geçtiğimiz günlerde bunlardan birinin The Lords of the Fallen olacağı iddia edilmişti. Aynı kaynak, şimdi de diğer oyunu açıkladı.

PlayStation Plus'a Hangi Oyun Gelecek?

PlayStation Plus'a Nisan ayında eklenecek oyunlardan biri, Sword Art Online: Fractured Daydream olacak. Oyun normalde PlayStation mağazası üzerinden 2 bin 99 TL fiyat etiketiyle satılıyor ancak belirtilen tarihten itibaren eğer PS Plus aboneliği olan herkes tarafından ekstra ücret ödenmeden oynanabilmeye başlanacak.

Aynı sızıntı kaynağı, geçen hafta da The Lords of the Fallen'ın PlayStation Plus kütüphanesine ekleneceğini ifade etmişti. Söz konusu oyun da şu an 1.299 TL fiyata satılıyor. Yani Sony'nin ücretli abonelik hizmetinden faydalanan kullanıcılar, gelecek ayı hem dolu dolu geçirecek hem büyük ölçüde tasarruf edecek.

Sword Art Online: Fractured Daydream Fragmanı

Sword Art Online: Fractured Daydream Nasıl Bir Oyun?

Sword Art Online: Fractured Daydream, en iyi rol yapma oyunları arasında yer alıyor. Anime stiline sahip olan oyun hem tek oyunculu hikâye modu hem çok oyunculu mod sunuyor. Hikâye modunu tercih ettiğinizde karşınıza 21 karakterlik geniş bir yelpaze çıkıyor. Özellikle çevrim içi çok oyunculu moda geçmeden önce oyunun sunduğu dünyaya hazırlanmak için büyük önem taşıyor.

Oyunu asıl eğlenceli kılan tarafı çevrim içi çok oyunculu mod oluşturuyor. Bu modda 20 oyuncu tek bir amaç uğruna bir araya geliyor. Dörder kişilik grupla ayrılarak büyük bir düşmanla karşı karşıya geliyorsunuz. İlk başta yollarınız diğerlerinden ayrı düşüyor ancak ilerlemeye devam ettikçe diğerleri ile aynı noktaya çıkıyorsunuz. En nihayetinde 20 oyuncu güçlerini birleştirip dev canavara karşı mücadele veriyor.

Sword Art Online: Fractured Daydream'i Kimler Sever?

Sword Art Online: Fractured Daydream özellikle el ele vererek büyük düşmanları yenmeye çalıştığımız oyunları sevenlerin ekran başından ayrılmak istemeyeceği bir oyun. En iyi yanı, sürekli olarak zorlu görevlerin içine dalmak zorunda değilsiniz. Serbest gezme modu sayesinde haritada dilediğiniz gibi gezerek keşif yapabiliyorsunuz. Böylece ana oyunun kaotik ortamından sıkıldığınızda bile sizi oyunda tutmaya devam ediyor.

Sword Art Online: Fractured Daydream'i Kimler Oynamaz?

Dimps Corporation tarafından geliştirilen Sword Art Online: Fractured Daydream, özellikle anime stilini sevmeyenlerin ilgi göstereceği bir oyun değil. Öte yandan tüm oyunun bir hikâyeye odaklandığı oyunları seviyorsanız da hedef kitlesi siz olmayabilirsiniz. Bu oyun, hikâyeyi daha çok bir dayanak noktası olarak kullanılıyor. Oyunun odak noktasını onu tekrar tekrar oynatan görevler oluşturuyor.

Editörün Yorumu

Soulslike türünü çok seven birisi olmasam da Lords of the Fallen'ı bu yılın başlarında denedikten sonra oldukça beğenmiştim. Sword Art Online: Fractured Daydream'i ise arkadaşımla oynamıştım. Oyun biraz karmaşık görünüyor ama ilginç bir şekilde sizi içine çekmeyi başarıyor. Sadece birkaç dakika oynadıktan sonra her gün mutlaka 1-2 saat ayırdığınız bir oyuna dönüşüyor. O yüzden PlayStation Plus'a eklenecek olmalarını önemli bir gelişme olarak görüyorum.