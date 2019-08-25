Tarihte İlk Defa İnsansı Robot Rusya Tarafından Uzaya Gönderildi

Derin uzay araştırmaları giderek daha fazla artmakla birlikte tehlikeli boyutlara da varabiliyor. Özellikle de radyasyon riskinin artması insan astronotların gönderilmesini engelleyen faktörler içerisinde yer alıyor. Rusya bunu robot astronotlarla atlatmak istiyor. İşte haberimizin detayları.

Rusya kendisine ait bir roketi Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdi. Roketin içerisinde ilginç bir misafir de bulunuyor. FEDOR isimli insansı robot, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 10 gün geçirerek. Astronotlara yardım etmeye çalışacak robot, Rusya tarafından uzaya gönderilen ilk insansı robot olma özelliğini taşıyor.

Rusya insansı robotu astronotlara büyük destek sağlayacak

Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmesi için gönderilen Rusya uzay aracı, kozmonotların yerine Skybot F850 olarak da bilinen FEDOR'u tercih etti. Uçuş esnasında haydi, haydi diyerek Yuri Gagarin'e selam göndermiş oldu.

Rusya tarafından geliştirilen bu insansı robot 1,80 metre boyunda olmakla birlikte aynı zamanda 160 kilogram ağırlığa da sahip. FEDOR, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya hesapları da kullanıyor. Düşük yerçekimli ortamda insansı robotun gelecek yıllarda derin uzay keşifleri alanında büyük fayda sağlaması bekleniyor.

Peki sizce insan astronotlar yerine daha çok insansı robotların kullanılması ne tür faydalar sağlayacak? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.