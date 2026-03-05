31,5 İnç 4K Monitör Tanıtıldı! 240Hz Yenileme Hızı ve Dahası

TCL, 32 inç ekran büyüklüğüne sahip bir oyun monitörü olan 32X3A'yı tanıttı. Gösterişli tasarımdan ziyade minimal bir görünüme öncelik verilen bu monitör, kullanıcılara özellik açısından oldukça etkileyici bir yelpaze sunuyor. Ayrıca oyunlarda yüksek performans elde etmek isteyenler için bir mod da bulunuyor.

TCL 32X3A'nın Özellikleri Neler?

Ekran Büyüklüğü: 31.5 inç

31.5 inç Ekran Teknolojisi: OLED+

OLED+ Ekran Çözünürlüğü: 4K

4K Ekran Yenileme Hızı: 240Hz (1080p'de 480Hz)

240Hz (1080p'de 480Hz) Piksel Yoğunluğu: 140 PPI

140 PPI Bağlantı: DisplayPort 2.1, iki adet HDMI 2.1, USB-C, iki adet USB-A ve bir adet USB-B

TCL 32X3A Nasıl Bir Ekran Sunuyor?

TCL'in yeni monitörü, 32 inç ekran büyüklüğüne sahip. Bu özellikle karanlıkta oyun oynarken size çok daha sürükleyici bir deneyim elde etme imkânı sağlıyor. Öte yandan OLED+ teknolojisi sayesinde daha derin siyahlar elde edebiliyorsunuz. Daha önce eğer bilgisayarda film izlerken karanlık sahnelerde grileşme gibi sorunlarla karşılaştıysanız bu ekran teknolojisini kullanmaya başladığınızda arada âdeta bir uçurum olduğunu fark edebilirsiniz.

Aynı anda eğer birden fazla pencerede çeşitli işlerle uğraşma gibi bir çalışma yöntemi uyguluyorsanız yüksek çözünürlüğün en önemli avantajını burada görebiliyorsunuz. Ekrana daha fazla şey sığdırmanızı sağlayan bu yüksek çözünürlük sayesinde işler arasında daha kolay bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Ayrıca oyunlardaki ağaçlar, binalar, banklar ve çok daha fazlasını daha detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Tüm bunlara ek olarak gözlerinizin daha az yorulmasını sağlaması gibi önemli avantajları da mevcut.

TCL 32X3A'nın Yenileme Hızı Ne Kadar?

Bu monitör, çift modla birlikte geliyor. 4K çözünürlükte 240Hz yenileme hızı elde ediyorsunuz. En önemli önceliğiniz yüksek görüntü kalitesi ve geniş bir alan elde etmek ise bu modu tercih edebiliyorsunuz. Bunun haricinde 1080p çözünürlüklü mod da bulunuyor. Çözünürlüğün büyük ölçüde düştüğü bu modda görüntü kalitesinden ödün veriyorsunuz ancak yenileme hızınız 480Hz'e çıkıyor.

Hangi modu kullanacağınız konusunda soru işaretleri olanlar için hangi modun ne için olduğuna değinmekte fayda var. İlk mod, 4K çözünürlük ve 240Hz yenileme hızı sunuyor. Oyunlarda en önemli öncelik ekran yenileme hızı olduğu için bunu oyunlarda etmek yerine film veya video izlerken kullanmanız daha iyi bir seçim olur. Diğer mod, 1080p çözünürlük sunsa da size yüksek yenileme hızı sağlıyor. Counter-Strike 2 ve Valorant gibi oyunlarda hız her şey. O yüzden bunu reflekslerin ön planda olduğu oyunlarda tercih ederseniz ciddi avantaj elde edersiniz.

TCL 32X3A'da Hangi Bağlantı Noktaları Var?

Yeni monitörde bir adet DisplayPort 2.1, iki adet HDMI 2.1, bir adet USB-C, iki adet USB-A ve bir adet USB-B olmak üzere toplamda 7 adet bağlantı noktası mevcut. Bu sayede çok geniş bir cihaz yelpazesi ile uyumlu olarak çalışıyor ve daha kullanışlı bir monitöre sahip oluyoruz.

TCL 32X3A, Türkiye'de Satılacak mı?

TCL, Türkiye'de aktif olarak faaliyet yürüten markalar arasında yer alıyor. Şimdiye kadar sunduğu geniş ürün yelpazesine bakılacak olursa geleceğe yönelik çok önemli planları olduğu söylenebilir. Bunları göz önünde bulundurduğumuzda TCL 32X3A'nın Türkiye'ye gelme ihtimali de oldukça artıyor.

TCL 32X3A'nın Fiyatı Ne Kadar?

TCL 32X31 için 5999 Yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 38 bin 354 TL'ye denk geliyor ancak Türkiye'ye gelmesi durumunda fiyatı bununla sınırlı kalmayacak. Bu monitörün Türkiye fiyatının vergiler ve diğer ek maliyetlerle birlikte 50 bin TL'ye ulaşması muhtemel.

Editörün Yorumu

Genel olarak sadeliği sevdiğim için TCL 32X3A'nın tasarımından yana oldukça memnun kaldığımı söyleyebilirim. Büyük ekran sayesinde özellikle geceleri ekran karşısında oturup oyun oynamayı sevenlerin mükemmel bir deneyime kavuşacağını düşünüyorum. İki mod arasında geçiş yapabilmek ise kullanıcılara oldukça esneklik sağlayacaktır. Oyunda çözünürlükten ödün verip yüksek yenileme hızı elde ederek rakiplerinizin karşısında daha etkili bir oyuncu hâline gelebilirsiniz.