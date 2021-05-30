TCL Türkiye'de Akıllı Telefon Üretmeye Başladı!

TCL Türkiye'de akıllı telefon üretimine başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yer alan Çerkezköy OSB'de TCL markasıyla üretime başlayan tesisi ziyaret etti. Global markalara çağrıda bulunan Bakan Varank, "Çok çeşitli teşvikler ve avantajlar sağlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

TCL Türkiye'de Telefon Üretiyor

Geçtiğimiz haftalarda dünyanın en hızlı büyüyen tüketici elektroniği firmaları arasında yer almayı başaran TCL Corparation isimli şirketin ülkemizde akıllı telefon üretimine başlayacağı ortaya çıkmıştı. Tüm dünyada adından söz ettirmeyi başaran firmanın ülkemizdeki üretim sürecinin Arçelik ortaklığında gerçekleşeceği iddia edilmişti.

Günümüzde ürettiği akıllı telefon ve akıllı televizyonlar ile büyük bir popülerlik elde eden TCL Corparation, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan Çerkezköy OSB'de TCL markasıyla akıllı telefon üretimine başladı. Şirket, Arçelik ile bir iş birliği gerçekleştirdi.

AA'daki habere göre göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çerkezköy OSB'de TCL markasıyla üretime başlayan tesisi ziyaret etti. Akıllı telefon pazarında global markaların yatırımlarını Türkiye'ye çekmeye başadıklarını belirten Bakan Varank, pazarın dünyada ve ülkemizde gittikçe büyümeye devam ettiğini söyledi.

TCL şirketinin Arçelik ile bir iş birliği yaptığını söyleyen Bakan Varank, iki firmanın birlikte üretim gerçekleştirdiğini ifade etti. Ziyaret ettiği tesisin yıllık üretim kapasitesinin 450 bin telefon olduğunun altını çizen Bakan Varank, açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Önümüzdeki dönemde hem CKD sistemiyle daha fazla parçayı Türkiye’ye getirip burada montajını gerçekleştirecekler hem de 2022 yılında üretim kapasitelerini 1 milyon telefona çıkarma niyetleri var."

TCL Corparation firmasının hem Çin hem de global anlamda önemli bir marka olduğunun altını çizen Bakan Varank, şirketin özellikle LCD sektöründe ve televizyon pazarında çok güçlü olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'de de hem televizyon hem de akıllı telefon pazarında kendi üretimleriyle faaliyet göstermeye başlıyorlar."

TCL Mobil Türkiye Ülke Müdürü Serhan Tunca, yıl sonuna kadar 4 akıllı telefon modelinin Türkiye’de üretileceğini duyurdu. Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ise "Kendi üretim tesislerimizde TCL markalı cep telefonu üretimine başladık" şeklinde konuştu.