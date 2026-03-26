TCL 320Hz Ekranlı Oyun Monitörü Tanıttı! 27 İnç Büyüklüğünde

Oyun monitörleri arasına yeni bir model daha katıldı. TCL, Thunderbird 27Q6A Pro'yu tanıttı. Bununla beraber monitörün özellikleri ve fiyatı belli oldu. . Çok şık bir görünüme sahip olan monitör, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

TCL Thunderbird 27Q6A Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 27 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 2560 piksel

Ekran Teknolojisi: Fast IPS + Mini LED arka aydınlatma

HDR Sertifikası: DisplayHDR 600

Ekran Parlaklığı: 800 nit

Ekran Yenileme Hızı: 320Hz

Ekran Tepki Süresi: 1 ms

Görüş Açısı: 178 derece

Renk Gamı: %95 DCI-P3, %99 sRGB

Portlar: HDMI 2.1 ve DisplayPort 1.4

TCL Thunderbird 27Q6A Pro'nun Ekranı Nasıl?

TCL Thunderbird 27Q6A Pro, 27 inç ekran büyüklüğüne sahip. Monitörde Fast IPS mevcut. Bu Fast IPS panelin arkasında ışık kaynağı olarak Mini LED sistemi yer alıyor. Mini LED teknolojisi, LED teknolojisine kıyasla çok daha küçük boyutlu binlerce LED kullanıyor. Böylece siyahların daha derin, parlak alanların ise daha canlı olması sağlanıyor.

DisplayHDR 600 sertifikasına sahip olan monitör 1440 x 2560 piksel çözünürlük ve 800 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Oyun monitörü, yüzde 99 sRGB ve yüzde 95 DCI-P3 renk gamını kapsıyor.

Geniş renk yelpazesi, renklerin hem çok daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesine imkân tanıyor. Böylece hem grafik tasarım gibi profesyonel işlerde hem de oyunlarda önemli bir avantaj elde ediliyor. Monitörde AMD FreeSync Premium ve NVIDIA G-Sync yer alıyor. Bu teknolojiler, monitörün yenileme hızını ekran kartının ürettiği kare hızına uyumlu hâle getiriyor.

Normalde monitör ile ekran kartı senkronize şekilde çalışmadığında görüntü yırtılması ve takılma gibi problemler yaşanabiliyor. AMD FreeSync ve NVIDIA G-Sync, bu uyumsuzluğu ortadan kaldırıyor. Bu sayede monitörde ekran yırtılması ve takılma gibi sorunlarla karşılaşılmıyor.

TCL Thunderbird 27Q6A Pro'nun Ekran Yenileme Hızı Nedir?

TCL tarafından tanıtılan yeni monitör, 320Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresi sunuyor. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi sayesinde daha akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Bu da özellikle Rainbow Six Siege X, Counter Strike 2 ve Valorant gibi çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda ve yoğun hareketlilik içeren aksiyon sahnelerinde avantaj sağlıyor.

TCL Thunderbird 27Q6A Pro'da Hangi Portlar Bulunuyor?

Thunderbird 27Q6A Pro'nun portları arasında HDMI 2.1 ve DisplayPort 1.4 yer alıyor. DisplayPort 1.4 portu, bilgisayarın ürettiği görüntüyü ekrana kayıpsız yansıtarak oyunlarda daha iyi bir deneyim elde edilmesine imkân tanıyor. özellikle yeni nesil konsollarda yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızlarını destekleyen HDMI 2.1 portu daha akıcı bir deneyim sunuyor.

TCL Thunderbird 27Q6A Pro Türkiye'de Satılacak mı?

TCL Thunderbird 27Q6A Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda TCL markasının akıllı televizyonları, akıllı saatleri ve daha pek çok ürünü satılıyor ancak monitörleri satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Thunderbird 27Q6A Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün. Planlarda değişiklik olursa yeni monitör Türkiye'deki kullanıcılarla buluşabilir.

TCL Thunderbird 27Q6A Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

TCL Thunderbird 27Q6A Pro için 240 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 10 bin 648 TL fiyat etiketi belirlendi. Eğer bu monitör Türkiye'ye gelirse tahmini vergili fiyatı 13 bin TL civarında olabilir. Monitörün Türkiye fiyatına dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle farklı fiyata sahip oalbileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Oyun oynamayı seven biri olarak TCL Thunderbird 27Q6A Pro'nun oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi sayesinde Valorant gibi rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj elde ediliyor. Mini LED ise monitörün çok canlı renkler sunmasını sağıyor. Böylece hem oyun oynamak hem de film izlemek çok keyifli oluyor.