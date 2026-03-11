vivo 8 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefon Tanıttı! 7200 mAh Bataryası Var

vivo, Y51 Pro 5G isimli yeni bir bütçe dostu Android telefon tanıttı. Yeni modelde MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir işlemci bulunuyor. Bu işlemci sayesinde hem günlük kullanımda hem de oyunlarda yeterli bir performans elde ediliyor. Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelen cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sağlıyor.

vivo Y51 Pro 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,75 inç

6,75 inç Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel

720 x 1570 piksel Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1250 nit

1250 nit İşlemci: Dimensity 7360 Turbo

Dimensity 7360 Turbo RAM: 8 GB LPDDR4x

8 GB LPDDR4x Depolama: 128 GB / 256 GB UFS 3.1

128 GB / 256 GB UFS 3.1 Arka Kamera: 50 MP (f/1.8) ve 2 MP derinlik kamerası (f/2.4)

50 MP (f/1.8) ve 2 MP derinlik kamerası (f/2.4) Ön Kamera: 8 MP (f/2.05)

8 MP (f/2.05) Batarya: 7200 mAh

7200 mAh Hızlı Şarj: 44W

44W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Android 16 tabanlı OriginOS 6 Parmak İzi Sensörü: Var.

vivo Y51 Pro 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megagpiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip derinlik kamerası bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.05 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Telefon 4K çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor. Portre modu ve gece modu dahil olmak üzere çeşitli kamera modları da yer alıyor.

vivo Y51 Pro 5G'nin Bataryası Kaç mAh?

Y51 Pro 5G, 7200 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. 8,39 mm kalınlığında ve 219 gram ağırlığında olan cihaz ayrıca 44W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekiyorsa vivo Y31 5G'de 6500 mAh batarya kapasitesi ve 44W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

vivo Y51 Pro 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, LCD ekran üzerinde 720 x 1570 piksel çözünürlük, 1250 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek parlaklık sayesinde dışarıda güneş ışığı altında bile telefon rahatça kullanılabilecek. Yüksek yenileme hızı ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

vivo Y51 Pro 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

Y51 Pro 5G'de Dimensity 7360 Turbo işlemcisi bulunuyor. MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 2.5 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek mevcut. Bu işlemci, PUBG Mobile, League of Legends: Wild Rift, Call of Duty Mobile ve FIFA Mobile dahil olmak üzere çok sayıda oyun için yeterli performans sunuyor. Y31 5G'de ise sekiz çekirdekli Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi mevcut.

vivo Y51 Pro 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Kırmızı ve altın olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olan vivo Y51 Pro 5G'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. vivo'nun şu anda çok sayıda akıllı telefonu Türkiye'de satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Y51 Pro 5G'nin de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

vivo Y51 Pro 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM + 128 GB depolama: 24 bin 999 rupi (11 bin 951 TL)

24 bin 999 rupi (11 bin 951 TL) 8 GB RAM + 256 GB depolama: 27 bin 999 rupi (13 bin 384 TL)

vivo Y51 Pro 5G'nin 24 bin 999 rupi olan başlangıç fiyatı, güncel kur ile 11 bin 951 TL'ye denk geliyor. Buna göre telefonun tahmini vergili fiyatı 24 bin TL civarı olabilir. Telefonun Türkiye fiyatına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Şu anda kullandığım telefonda 5000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Oyunda veya sosyal medyada uzun süre geçirdiğimde telefonu gün içinde birkaç kez şarj etmem gerekiyor. Y51 Pro 5G ise 7200 mAh batarya kapasitesi sayesinde daha uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bu arada orta segment işlemcinin de oyunlar için yetersiz bir performans sağladığını da söyleyebilrim.