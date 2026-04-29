Xiaomi'nin 7000 mAh Bataryalı Telefonu Yolda! Özellikleri Sızdırıldı

Xiaomi, yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile beraber Xiaomi 17T Pro'nun özellikleri ortaya çıktı. Cihaz yüksek yenileme hızı ve yüksek batayra kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak. Telefonda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak.

Xiaomi 17T Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2772 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

İşlemci: Dimensity 9500

RAM: 12 GB

Depolama: 512 GB'a kadar UFS 4.1

Ana Kamera: 50 MP

Telefoto Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 7.000 mAh

Hızlı Şarj: 100W kablolu ve 50W kablosuz

Boyut: 162,2 x 77,5 x 8,25 mm

Ağırlık: 219 gram

219 gram İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Xiaomi 17T Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2772 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Bu arada AMOLED ekran çok canlı renklere sahip. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Xiaomi 15T Pro'da 6,83 inç ekran boyutu, 1280 x 2772 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 3200 nit parlaklık mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda da 3200 nit civaır bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

Xiaomi 17T Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Xiaomi 17T Pro'da MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9500 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Asphalt Legends'ı 120 FPS'te çalıştırabiliyor. CarX Street ve Genshin Impact ise 60 FPS'te oynanıyor. Yani telefonda mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.

Dimensity 9500 işlemcisi daha önce OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro ve vivo X300 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti. Xiaomi 15T Pro'da ise Dimensity 9400+ mevcut. Bu işlemcinin de söz konusu mobil oyunları kasma veya donma gibi bir sorun olmadan çalıştırdığını belirtelim. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Xiaomi 17T Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonu, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Xiaomi 17T Pro bu yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 100W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Bu arada Xiaomi 15T Pro'da 5.500 mAh batarya kapasitesi, 90W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj desteği mevcut.

Xiaomi 17T Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanı tek kareye sığdırıyor. Telefoto kamera ise görüntü kalitesini bozmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor.

Serinin bir önceki modeli olan Xiaomi 15T Pro'da da aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti. Android telefon ayrıca 8K, 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydedebiliyor. Bu göz önnünde bulundurulduğunda yeni telefon da 8K, 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilir.

Xiaomi 17T Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 17T Pro'nun 2026 yılının mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Xiaomi 15T Pro, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

Xiaomi 17T Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi 17T Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Xiaomi 15T ve Xiaomi 15T Pro dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 17T Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Xiaomi 17T Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 15T Pro 46 bin 999 TL başlangıç fiyat etiketiyle satılıyor. Xiaomi 17T Pro'nun, önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun Türkiye fiyatı 50 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak Xiaomi 17T Pro'nun işlemcisi dikkatimi çekti. Telefonun bu güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi çok kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim.

Bence bir telefonda işlemcinin yanı sıra batarya kapasitesi ve şarj hızı da oldukça önemli. Xiaomi 17T Pro'nun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını belirteyim. Yüksek şarj hızı sayesinde ise telefon kısa sürede şarj olabilecek. Bu arada çok canlı renklere sahip AMOLED, telefon kullanmayı çok keyifli hâle getiriyor.