8 GB RAM'li Telefon Performans Testine Girdi! İşlemcisi Netleşti

TECNO'nun yeni Android telefonu Camon 50 Pro Geekbench'te görüntülendi. Bununla birlikte akıllı telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca telefonun işlemcisi ve RAM seçeneği de netleşti. Ortaya çıkan bilgilere göre telefonda MediaTek tarafından geliştirilen bir Dimensity işlemcisi yer alacak.

TECNO Camon 50 Pro Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

TECNO Camon 50 Pro, CN7c model numarası ile birlikte Geekbench'te ortaya çıktı. Akıllı telefon, OpenCL testinde 2 bin 913 puana ulaştı. Bu puan, Camon 50 Pro'nun orta segment telefonlar arasında yer alacağını gösteriyor. Geekbench'te 8 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. RAM tarafında birden fazla seçeneğin sunulması bekleniyor.

TECNO Camon 50 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: MediaTek Dimensity 7400

MediaTek Dimensity 7400 GPU: Mali-G615 MC2

Mali-G615 MC2 RAM: 8 GB

8 GB İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

Ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefon gücünü MediaTek Dimensity 7400 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. TECNO Camon 40 Pro'da sekiz çekirdekli Dimensity 7300 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek akıllı telefonda 8 GB RAM bulunacak. Mali-G615 MC2 GPU'ya sahip akıllı telefonun AMOLED ekranı 6,7 inç civarı büyüklüğünde olacak. Serinin bir önceki modeli olan Camon 40 Pro'da ise 6,78 inç ekran büyüklüğü, 1080 x 2436 piksel çözünürlük, AMOLED ekran ve 144Hz yenileme hızı mevcut.

TECNO Camon 50 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

TECNO Camon 50 Pro'nun 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, renk seçenekleri ve tasarımı belli olacak. Akıllı telefonun hangi ülkelerde satışa sunulacağı henüz bilinmiyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan TECNO Camon 40 Pro, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.