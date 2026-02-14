vivo'nun 200 MP Kameralı Telefonu Yolda! Dev Bataryası Var

vivo X300 Max'e dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 3C sertifikası alan vivo X300 Max'in bu kez kamera özellikleri ortaya çıktı. Yakında tanıtılması beklenen akıllı telefon yüksek çözünürlüğe sahip üçlü kamera sistemi ile birlikte gelecek. Telefonda ayrıca MediaTek'in çok güçlü işlemcisi de bulunacak.

vivo X300 Max'in Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre vivo X300 Max'in arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto LYT602 kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

Arka kameraların 8K, 4K ve 1080p çözünürlüklerinde, ön kameranın ise 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilmesi bekleniyor. Serinin diğer modeli olan vivo X300 Pro'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti.

vivo X300 Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

MediaTek Dimensity 9500 Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Parmak İzi Sensörü: Ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü

İddiaya göre vivo X300 Max'te MediaTek Dimensity 9500 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide bir adet adet 4.21GHz C1 Ultra çekirdeği, üç adet 3.5GHz C1 Premium çekirdeği ve dört adet C1 Pro performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Telefon ayrıca 7000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak.

vivo X300 Max Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo'nun yeni akıllı telefon modeli X300 Max'in 2026 yılının mart tanıtılacağı tahmin ediliyor. Tanıtımla beraber telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyatı belli olacak. Serinin diğer modelleri olan vivo X300 ve vivo X300 Pro şu anda Türkiye'de satılıyor. vivo X300 Max'in de Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

vivo X300 Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X300'ün 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 79 bin 999 TL, vivo X300 Pro'nun 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 99 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda X300 Max de 85 bin TL civarı bir fiyata sahip olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğinin altını çizelim.