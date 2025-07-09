Katlanabilir Telefonlarda Görülmemiş Bir Kasa Geliyor! Bakan Bir Daha Bakıyor

Geçen sene üç kez katlanabilir telefonun konseptini duyuran Çinli telefon üreticisi Tecno, Phantom Ultimate G Fold için resmi tanıtım tarihini belirledi. Katlanabilir telefon pazarına yeni kan olacak bu model Temmuz ayının ortalarında, yani muhtemelen bir hafta içinde tanıtılacak. Şirket ekran tasarımını tamamen kıvrımsız, düz bir yüzeye sahip olması için özel olarak tasarlamış.

Üç kez katlanabilir olmasına rağmen incecik bir kasaya sahip olacak Tecno Phantom Ultimate G Fold özellikleri yavaş yavaş belli oluyor. İşte bilinen özellikler...

Phantom Ultimate G Fold İnce Kasa Tasarımını

Tri-fold telefonlar üç kez katlandığı için genelde kalın kasalı olur. Ancak Tecmo, burada bir mühendislik harikası gerçekleştirmiş ve kasanın ince olmasını sağlamış. Huawei Mate XT Ultimate modeli 3.6 mm kalınlığıyla dünyanın en ince üçe katlanabilir telefonu olma özelliğini taşıyor. Tecno'nun modeli için kesin ölçüler duyurulmadı ama Mate XT Ultimate'den çok daha ince olacağı söyleniyor.

Çinli şirketin iddiasını gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Şu an için bunlar sadece iddiadan ibaret.

Tecmo İçe Katlanan Ekran Yapısıyla Farkını Gösterecek

Konsept cihazda dikkat çeken bir diğer detay da menteşe tasarımının gelenekselden farklı olması. Şirketin açıklamasına göre Phantom Ultimate G Fold, içe doğru katlanıyor. Sebebi ise katlı haldeyken darbelere karşı sıfır noktada bulunması. Böylece ana ekranın güvenliği çok daha sağlam bir formda sağlanıyor. Tecno bu telefon için özel çift menteşeli sistem kurmuş ve cihazın çeşitli formlarda kullanabilmesine imkan sağlamış.

Tecno'nun tasarımında sol kenarda bir kapak ekranı bulunuyor. Arka kasada ise üçlü kamera kurulumuna yer verilmiş.

Tecno tüm bu iddialarını gerçekleştirebilirse Samsung'un Galaxy G Fold, yakın zamanda aşırı yüksek bir fiyat etiketiyle global pazara çıkarılacak olan Huawei'in Mate XT Ultimate ve Xiaomi'nin henüz isim koymadığı üç kez katlanabilir modeline iyi bir alternatif olabilir. Özellikle Huawei'nin 4.000 dolara kadar çıkacağı söylentileri dolaşırken daha uygun bir modelin çıkması, piyasadaki uçurumu kapatacaktır.

Siz Xiaomi gibi Çin menşeili olan Tecno'ya bir şans verip bu telefonu deneyimlemek ister miydiniz? Yorumlarda buluşalım.