7750 mAh Bataryalı Ucuz Telefon Ortaya Çıktı! 12 GB RAM'i Var

TECNO, Pova Curve 2 5G isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile beraber Pova Curve 2 5G'nin özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen bir Dimensity işlemcisi yer alacak. Android telefon ayrıca dev batarya dahil birçok özelliğe de sahip olacak.

TECNO Pova Curve 2 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Dimensity 7100

Dimensity 7100 GPU: ARM Mali-G610

ARM Mali-G610 RAM: 12 GB

12 GB Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2364 piksel

1080 x 2364 piksel Batarya: 7.750 mAh

7.750 mAh İşletim Sistemi: Android 16

Ortaya çıkan bilgilere göre TECNO Pova Curve 2 5G, 1080 x 2364 piksel çözünürlük sunacak. TECNO Pova Curve'de 6,78 inç ekran büyüklüğü, 1080 x 2436 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, yaklaşık 393 PPI piksel yoğunluğu ve 144Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Serinin yeni modelinde de 144Hz civarı bir ekran yenileme hızı görebiliriz.

Akıllı telefon Pova Curve 2 5G gücünü Dimensity 7100 işlemcisinden alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, dört adet Cortex-A78 ve dört adet Cortex A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Cortex-A78 2.4GHz hıza kadar, Cortex A55 ise 2.0 GHz hıza kadar çıkabiliyor. Pova Curve'de ise Dimensity 7300 Ultimate mevcut.

TECNO Pova Curve 2 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

TECNO Pova Curve 5G için 15 bin 999 rupi (7.629 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. TECNO Pova Curve 2 5G'nin ise 18 bin rupi (8.584 TL) civarında başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî bir açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.

TECNO Pova Curve 2 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

TECNO Pova Curve 2 5G'nin 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Akıllı telefonun hangi ülkelerde satışa sunulacağı bilinmiyor. Etkileyici bir tasarıma sahip olan TECNO Pova Curve 5G, 2025 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.