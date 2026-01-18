Realme'den 144Hz OLED Ekranlı Telefon Geliyor! 12 GB RAM'i Var

Realme P4 Power ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Geekbench'te ortaya çıkan Realme P4 Power'ın ekran özellikleri sızdırıldı. Akıllı telefon, OLED ekran ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak. Telefonda MediaTek'in Dimensity işlemcisi yer alacak.

Realme P4 Power'ın Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Realme P4 Power'ın ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Realme P4'te 6,77 inç ekran büyüklüğü, AMOLED ve 144Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Realme P4 Power'ın Özellik Listesi (Söylenti)

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Batarya Kapasitesi: 10.000 mAh

10.000 mAh İşlemci: Dimensity 7400

Dimensity 7400 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB

256 GB İşletim Sistemi: Android 16

Realme P4 Power'da MediaTek'in MediaTek Dimensity 7400 işlemcisi bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Realme P3x'te ise sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 6400 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek akıllı telefon, 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Realme P4 Pro'da 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj mevcut. Serinin yeni molidne 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı yer alacak.

Realme P4 Power Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme P4 Power'ın ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan Realme P4, 2025 yılının ağustos ayında tanıtılmıştı.