OPPO'nun 12 GB RAM'li Telefonu Performans Testinde! OLED Ekranı Var

OPPO'nun K15 Pro+ modeline dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihi açıklanan K15 Pro+, bu kez Geekbench'te görüldü. Performans testine göre cihazda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

OPPO K15 Pro+ Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

OPPO K15 Pro+, PMG110 model numarası ile birlikte Geekbench testine girdi. Telefon tek çekirdek testinde 2 bin 688 puan, çoklu çekirdek testinde ise 8 bin 350 puana ulaştı. Bu arada Geekbench'te Android 16 işletim sistemine sahip akıllı telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Geekbench testinde tek çekirdek puanı, web tarayıcısı kullanma gibi tek çekirdek ağırlıklı işlerde telefonun ne kadar hızlı olduğunu gösteriyor. Çoklu çekirdek puanı ise işlemcide bulunan tüm çekirdeklerin aynı anda kullanıldığı işlerdeki performansı hakkında bilgi veriyor. Oyun oynama gibi yoğun işlem gücü gereken işlerde çoklu çekirdek performansının çok önemli olduğunu belirtelim.

OPPO K15 Pro+'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

İşlemci: Dimensity 9500s

RAM: 12 GB

Ana Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 8.000 mAh

OPPO K15 Pro+'ın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9500s işlemcisi bulunacak. Bu işlemci Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, Zenless Zone Zero'yu 50 ile 60 FPS arasında, PUBG Mobile'ı ise 90 FPS'te çalıştırıyor. Dolayısıyla bu işlemci sayesinde en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan oynanabiliyor.

Söz konusu işlemci, POCO X8 Pro Max ve Redmi Turbo 5 Max'te de bulunuyor. Serinin bir önceki modeli olan OPPO K14'te Dimensity 6300 bulunuyor. MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen sekiz çekirdekli bu işlemci de çoğu mobil oyunu sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyor.

OPPO K15 Pro+'ın Bataryası Kaç mAh Olacak?

OPPO'nun yeni telefonu, 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. K14'te ise 7.000 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti. Dolayısıyla yeni modelde batarya tarafında önemli bir artış yaşanacak. K14'te 45W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda K15 Pro+'ta muhtemelen 45W veya üzeri bir şarj hızı bulunacaktır.

OPPO K15 Pro+'ın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

K15 Pro+'ın ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. Telefon, OLED ekranda 1272 x 2772 piksel çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse OPPO K14'te 6,75 inç ekran boyutu, IPS LCD ekran, 720 x 1570 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

OLED ekran teknolojisi, LCD'ye kıyasla çok daha canlı renkler sunuyor. OLED ekran ayrıca siyahı tam siyah olarak gösteriyor. Bu arada yüksek yenileme hızının akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağladığını belirtelim. Tüm bunlar, telefon kullanım deneyimini genel olarak olumlu yönde etkiliyor.

OPPO K15 Pro+ Ne Zaman Tanıtılacak?

K15 Pro+, 1 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Telefonun Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelmesi bekleniyor. Yüksek yenileme hızı, dev batarya ve 8 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan OPPO K14, 2026 yılının mart ayında tanıtılmıştı.

OPPO K15 Pro+ Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO K15 Pro+'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda A6 Pro ve Reno 15 Pro 5G dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor ancak K14 satılmıyor. Bu nedenle K15 Pro+'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük. Planlarda bir değişiklik olursa K15 Pro+ Türkiye'deki kullanıcılarla buluşabilir.

OPPO K15 Pro+'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO K14 için 191 dolar (8 bin 491 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. K15 Pro, K14'ten daha güçlü donanıma sahip olacak. buna göre yeni telefon, 225 dolar (10 bin TL) civarında bir fiyat ile satılabilir. Telefon eğer Türkiye'ye gelirse tahmini vergili fiyatı 20 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Geekbench puanlarını ve işlemciyi göz önünde bulundurduğumda OPPO K15 Pro+'ın yüksek grafik kalitesine sahip mobil oyunları bile rahatça çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Telefon sadece işlemcisiyle değil ekran ve batarya dahil olmak üzere birçok bakımdan oldukça iddialı olacak.

OLED ekranı deneyimleyen biri olarak bu ekranda film izlemenin ve oyun oynamanın çok keyifli olduğunu belirteyim. Dev batarya sayesinde telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Böylece özellikle seyahatlerde powerbank'e olan ihtiyacı ortadan kaldıracak. Ortaya çıkan özelliklere göre telefon, sosyal medyada paylaşım yapmak için yeterli kalitede fotoğraf ve videolar çekebilecektir fakat profesyonel kamera seviyesinde görüntüler beklememek gerek.