Bu Arabada Bir Tuhaflık Var: Çinlilerin Çakma G Serisi Alay Konusu Oldu!

Otomobil dünyasında yeni model tanıtımları genellikle heyecan yaratırken bu kez gündeme gelen konu oldukça farklı oldu. Zira Çinli üretici BAIC tarafından tanıtılan yeni SUV modeli BJ81 daha piyasaya çıkmadan tartışmaların odağına yerleşti. Özellikle paylaşılan görsellerdeki detay tutarsızlıkları modelin güvenilirliği hakkında soru işaretleri oluşturdu. Ayrıca modelin birebir olarak bir G Serisi kopyası olması da farklı soru işaretleri doğuruyor. İşte detaylar...

Çakma G Serisi BAIC BJ81 Neden Gündem Oldu?

BAIC tarafından paylaşılan tanıtıım odaklı basın görselleri ilk bakışta oldukça etkileyici görünse de dikkatli incelendiğinde ciddi farklılıklar ortaya koyuyor. Zira araçta yer alan amblemlerin, jant tasarımlarının ve bazı gövde detaylarının her görselde değiştiği fark edildi. Bu durum kısa sürede sosyal medyada gündem olurken görsellerin yapay zeka ile oluşturulmuş olabileceği iddiaları öne çıktı.

İlk bakışta oldukça gerçekçi görünen bu görseller detay seviyesinde tutarsızlıklar barındırdığı için kullanıcıların güvenini sorgulamasına neden oldu. Otomotiv sektöründe yapay zeka destekli görsellerin kullanımı giderek yaygınlaşırken bu örnek söz konusu teknolojinin kontrolsüz kullanımının nasıl bir algı problemi yaratabileceğini gözler önüne serdi. Ayrıca konuyla ilgili görseller tüketicileri de yanıltıcı unsurlar barındırdığında devlet politikları gereğince de hukuki yaptırımlara sebep olabilmekte.

Tasarımı Gerçekten G Serisi'ni Kopyalıyor Mu?

BAIC BJ 81’in tasarımı da en az görseller kadar tartışma yarattı. Zira modelin ön yüzünde yer alan dikey ızgara ve yuvarlak far tasarımı doğrudan Mercedes-Benz G Class modelini hatırlatıyor. Yan profilde geniş çamurluk yapısı yan basamaklar ve genel hatlar yine G Class çizgilerini taşırken arka tarafta ise Jeep Wrangler benzeri yedek lastik yerleşimi dikkat çekiyor.

Stop tasarımında ise Land Rover Defender esintileri görülüyor. Bu durum, modelin tasarım anlamında farklı markalardan ilham aldığı yönünde yorumlanmasına neden olurken çakma G Serisi tartışmasının da fitilini ateşlemiş oldu. Bu noktada basit bir esinlenme dikkat çekmezdi ancak modelin neredeyse direkt olarak kopyalanmış olması büyük tepki topladı.

Editörün Yorumu

Temel mühendislikte ve üretimde aslında esinlenmek, tersine mühendislik yapmak vb. prosesleri uygulamak yadırganan ya da ayıplanan bir durum değil. Ancak BAIC biraz fazla ileri gitmiş durumda. Zira tasarım noktasında fark edilen benzerlik oranı oldukça yüksek ve bu da özgün bir otomobilin pazara sunulmayacağı anlamına geliyor. Bu noktada markanın daha farklı bir tasarıma yönelmesi etik olan durumdur. Fakat BAIC tasarımsal maliyetleri minimize etmek adına da böyle bir yola başvurmuş olabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...