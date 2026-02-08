Telegram Android Tasarımı Baştan Aşağı Yenilendi: iPhone'lara Benziyor!

Popüler mesajlaşma platformu Telegram'ın Android tasarımı yenilendi. Geçtiğimiz aylarda ufak ipuçları verilen ancak tam anlamıyla hayata geçirilmeyen yeni arayüz, son güncellemeyle birlikte resmen kullanıcıların beğenisine sunuldu. İşte detaylar!

Telegram Android'in Yeni Tasarımı Neler Sunuyor?

Telegram'ın Android v12.4.0 sürümüyle birlikte yayınlanan yeni arayüz genel olarak Liquid Glass adı verilen tasarım diline ev sahipliği yapıyor. iOS 26 ile birlikte popülerleşen söz konusu tasarım, son dönemde pek çok platformun iOS uygulamasında kendine yer bulmuştu. Ancak Telegram ilginç bir şekilde bu tasarımı Android cephesinde de uygulamayı tercih etti.

Yeni arayüzde özellikle uygulamanın aydınlık modunda kendini gösteren şeffaf öğeler göze çarpıyor. Bununla birlikte yıllardır Android ile özdeşleşen ve sol taraftan açılan hamburger menü tasarımının bu güncellemeyle birlikte rafa kaldırıldığını görüyoruz.

Uygulama söz konusu arayüz yerine tıpkı iOS cephesinde olduğu gibi artık Sohbetler, Kişiler, Ayarlar ve Profil sekmelerinin bulunduğu sabit bir alt çubuğa sahip olacak. Ek olarak "Yeni Grup" oluşturma gibi seçenekler ise artık sohbet ekranının sağ üst köşesindeki üç noktalı menüde yer alacak.

Mevcut tabloya bakıldığında Telegram'ın iPhone'ların yeni tasarım dilinden ve şeffaflık efektlerinden fazlasıyla ilham aldığı görülüyor. Yeni arayüz temel olarak platformlar arası tutarlılık sağlasa da Android'in özgün yapısını seven kullanıcılar tarafından eleştirilebilir. Zira ilk gelen kullanıcı tepkilerinin de çok olumlu olmadığı söylenebilir.,

Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Telegram Android'in yeni tasarımı kısa bir süre önce yayınlanan güncelleme ile birlikte herkes için erişilebilir hale geldi. Eğer cihazınızda otomatik güncellemeler açıksa Telegram'ın bu yeni arayüzüyle her an karşılaşabilirsiniz.

Peki siz Telegram'ın iOS benzeri yeni tasarımını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.