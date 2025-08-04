Türkiye'de En Çok Satılan Otomobiller: Renault Rakiplerine Fark Attı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) otomobil satışlarına dair bir rapor paylaştı. Bununla beraber 2025 yılının temmuz ayında Türkiye'de en çok satılan arabalar belli oldu. Rapora göre Renault geçtiğimiz ay büyük bir başarı elde etti.

Listenin ilk sırasında Renault tarafından piyasaya sürülen Megane Sedan isimli otomobil bulunuyor. Otomobilin geçtiğimiz ay içerisinde 5 bin 276 adet satıldığı açıklandı. Tesla Model Y ise 4 bin 706 satış adedi ile ikinci sırada konumlandı. Model Y'nin en çok satılan elektrikli otomobiller listesinin zirvesinde yer aldığını belirtelim.

Üçüncü sırada Fiat Egea Sedan yer aldı. İtalya merkezli otomobil üreticisi Fiat'ın popüler arabası geçtiğimiz ay 4 bin 105 adet satıldı. Egea Sedan'ı 3 bin 136 satışa dedi ile Renault Clio HB ve 2 bin 889 satış adedi ile BYD Seal U takip etti.

Temmuz ayında 2 bin 730 adet satılan Fiat Egea Cross altıncı sırada bulunuyor. En ucuz elektrikli arabalar arasında yer alan Togg T10X, 2 bin 720 satış adedi ile yedinci sırada konumlandı. Listede ayrıca Toyota Corolla, Toyota C-HR, Ford Focus, Hyundai i20, Peugeot 2008 ve daha pek çok otomobil mevcut.

Temmuz Ayında En Çok Satılan Otomobiller