Dev İddia: Tencent, EA veya Take Two'yu Satın Alacak

Tencent, EA ve Take Two'yu satın alıyor iddiası gündeme bomba gibi düştü. Tencent Holdings'in ABD veya Güney Kore merkezli bir oyun stüdyosu için milyarlarca dolar ayırdığı bildirildi. Söylentiye göre şirket, Take-Two Interactive veya Electronic Arts'ı satın almaya çalışıyor olabilir.

Çin'in yükselen bir oyun şirketi olan Tencent, EA Games veya Take-Two Interactive adlı üçlü bir oyun stüdyosu satın alma iddiasıyla gündemde. Bu iddia kesinlikle şaşırtıcı olsa da, özellikle Tencent’in agresif satın alma stratejisi göz önünde bulundurulursa çok mantıklı geliyor olmalı.

Halihazırda Riot Games'in sahibi ve ayrıca Epic Games'te (Fortnite ve Unreal Engine'ın arkasındaki stüdyo) büyük bir hisseyi elinde barındıran Tencent, ABD veya Güney Kore merkezli bir oyun stüdyosu satın almak için milyarlarca dolarlık bir ödemeye hazırlanıyor olabilir.

Activision Blizzard, Platinum Games, Bluehole (PUBG'yi geliştiren stüdyo), Ubisoft ve diğerleri gibi diğer birçok oyun stüdyosunda büyük yatırımlarıyla ön plana çıkan Çinli şirket, bugüne kadar pek çok büyük hamle ve satın alma gerçekleştirmiş olmasına rağmen, en büyüğünü henüz yapmamış gibi görünüyor.

Tencent, EA ve Take Two'yu satın alıyor mu?

Yaklaşık 854 milyar dolarlık bir piyasa değeriyle oyun dünyasını kasıp kavurmayı başaran Tencent, EA veya Take-Two'nun yönetimini de ele geçirmek istiyor. Mobil oyun pazarını tekelleştirmeyi başaran Çinli üretici, on yıllar boyunca rekor miktarlarda gelir elde etmeye devam edecek.

Geçtiğimiz günlerde Klei Entertainment'in (Don't Starve'ın geliştiricisi) çoğunluk hissesini satın almasıyla da merak konusu olan Tencent'in resmi bir açıklama yapmadığını hatırlatmak gerekiyor.

Take-Two Interactive ve Electronic Arts'ın piyasa değeri sırasıyla 24 milyar dolar ve 43 milyar dolar civarında. Her iki şirketin Tencent tarafından satın alınması, oyun endüstrisi için geniş kapsamlı etkiler yaratabilir.

Tüm bunlara ek olarak söz konusu şirketler satın almayı istemese bile Tencent tarafından devralmanın mümkün olduğunu belirtmek gerekiyor. Ancak Microsoft veya Sony'nin de Take-Two gibi bir stüdyoyu satın almak için fırsat kolladığını belirtmek gerekiyor.

Tencent'in planlarının ne olduğu zamanla göreceğiz, ancak birçok oyun stüdyosunun önümüzdeki 5 yıl içinde dev şirketlere satılması mümkün gözüküyor.