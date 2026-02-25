Aşırı Hafif Dizüstü Bilgisayar Tanıtıldı! Bütçe Dostu Fiyatı Var

Bütçe dostu dizüstü bilgisayarlar arasına yeni bir model daha katıldı. Tenku, Pocket 8 isimli yeni bir dizüstü bilgisayar tanıttı. Bununla birlikte PC'nin teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Çok küçük ve hafif olan bilgisayarda Intel tarafından geliştriilen bir işlemci bulunuyor. Laptop ayrıca entegre ekran kartı ile birlikte geliyor.

Tenku Pocket 8'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 8 inç

8 inç Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 1920 piksel

1200 x 1920 piksel Ekran Piksel Yoğunluğu: 283 PPI

283 PPI Ekran Teknolojisi: IPS

IPS İşlemci: Intel Core i3 N305

Intel Core i3 N305 Ekran Kartı: Entegre Intel UHD

Entegre Intel UHD RAM: 16 GB LPDDR5 4800 MHz

16 GB LPDDR5 4800 MHz Depolama: 512 GB M.2 2280 SSD

512 GB M.2 2280 SSD Portlar: 2 x USB-A (USB 3.2 Gen 1 & Gen 2), 1 x USB-C, 1 x Mini HDMI 1.4, microSD kart okuyucu ve 3,5 mm kulaklık girişi

2 x USB-A (USB 3.2 Gen 1 & Gen 2), 1 x USB-C, 1 x Mini HDMI 1.4, microSD kart okuyucu ve 3,5 mm kulaklık girişi Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Boyut: 20 × 13 × 1.8 cm

20 × 13 × 1.8 cm Ağırlık: 650 gram

8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Tenku Pocket 8, IPS ekran üzerinde 1200 x 1920 piksel çözünürlük ve 283 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 20 × 13 × 1.8 cm boyutlarında olan bu bilgilsayar yalnızca 650 gram ağırlığında. Laptop bu sayede gün içinde çok kolay bir şekilde taşınabiliyor.

Dizüstü bilgisayarda 10 nm üretim süreciyle geliştirilen Intel Core i3 N305 işlemcisi bulunuyor. Alder Lake N mimarisine sahip olan bu işlemci, sekiz adet çekirdek içeriyor. Normalde 1.8 GHz hızında çalışan işlemci turbo modda 3.8 GHz hıza ulaşabiliyor. Düşük güç tüketimine sahip olan bu işlemci ofis işleri, film dizi video izleme, internette gezinme gibi aktiviteler için yeterli preformans sunuyor.

Tenku tarafından tanıtılan laptopta Intel UHD entegre ekran kartı yer alıyor. Bu ekran kartı, Undertale, Terraria ve Minecraft gibi düşük grafikli oyunlar için yeterli bir performans sağlıyor. Dizüstü bilgisayar Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 kablosuz bağlantı teknolojilerini destekliyor. Laptopta ayrıca 16 GB LPDDR5 4800 MHz RAM mevcut.

Portlar arasında iki adet USB-A (USB 3.2 Gen 1 & Gen 2), bir adet USB-C, bir adet Mini HDMI 1.4, bir adet microSD kart okuyucu ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Laptop ayrıca 512 GB M.2 2280 SSD'ye sahip. 360 derece menteşe sayesinde bilgisayarın dokuınmatik ekranı, tam olarak arkaya doğru katlanabiliyor. Bu sayede laptop tablet olarak kullanabiliyor.

Tenku Pocket 8'in Fiyatı Ne Kadar?

Tenku Pocket 8 için 98 bin 800 Yen (26 bin 656 TL) fiyat etiketi belirlendi. Japonya'da satışa sunulan dizüstü bilgisayarın global pzara gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Tenku marka bilgisayarlar Türkiye'de satılmıyor. Dolayısıyla Pocket 8'in de Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor.