OnePlus'ın 8 GB RAM'li Telefonu Performans Testinde! 144Hz Ekranı Var

OnePlus'ın yeni telefonu Nord CE 6 Geekbench'te görüldü. Bununla birlikte telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Geekbench'e göre telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızına da sahip olacak.

OnePlus Nord CE 6 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

CPH2805 model numarasına sahip Nord CE 6, Geekbench testine girdi. Akıllı telefon tek çekirdek testinde 1.101 puan, çoklu çekirdek testinde ise 3.117 puana ulaştı. Geekbench'te Android 16 işletim sistemine sahip telefonda 8 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Cihazda ayrıca 12 GB RAM seçeneği de bulunacak.

Geekbench'te tek çekirdek puanı, web tarayıcısında internette gezinmek gibi aktivitelerde işlemcinin ne kadar hızlı olduğu hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. Tek çekirdek testinde 1000 üzeri bir puan, telefonun sosyal medyada gezinmek gibi günlük kullanımda son derece akıcı bir deneyim sunacağını gösteriyor.

Çoklu çekirdek puanı, işlemcinin tüm çekirdeklerini aynı anda kullandığı işlerdeki performansını gösteriyor. Örneğin oyun oynamak gibi yoğun işlem gücünün gerekli olduğu işlerde çoklu çekirdek performansı oldukça önemlidir. Çoklu çekirdek testinde alınan 3.000 puan üzeri puan, telefonun orta segmentte konumlanacağını ve donanımı çok zorlamayan oyunların sorunsuz çalıştırabileceği anlamına geliyor.

OnePlus Nord CE 6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel

1272 x 2772 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Snapdragon 7s Gen 4 RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR4X

8 GB / 12 GB LPDDR4X Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 3.1

256 GB / 512 GB UFS 3.1 Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 9.000 mAh

9.000 mAh Hızlı Şarj: 80W

OnePlus Nord CE 6'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

OnePlus'ın yeni telefonunda Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci Genshin Impact'i ortalama 30 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang, Call of Duty: Mobile ve PUBG Mobile'ı ise ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor.

Snapdragon 7s Gen 4 daha önce OnePlus Turbo 6V, POCO M8 Pro, Redmi Note 15 Pro+ ve Nothing Phone (4a) dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti. Serinin bir önceki modeli olan OnePlus Nord CE 5'te ise Dimensity 8350 Apex yer alıyor. Bu işlemcinin de söz konusu mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabildiğini belirtelim.

OnePlus Nord CE 6'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Nord CE 6'nın ekranı 6,8 inç büyüklüğünde olacak. Telefon, AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Nord CE 5'te 6,77 inç ekran boyutu, AMOLED ekran, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1430 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Önceki modelin ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 1500 civarı bir parlaklık bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Bu arada AMOLED ekranın canlı renklere sahip olduğunu belirtelim.

OnePlus Nord CE 6'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

OnePlus'In yeni telefonu, 9.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Yüksek batarya kapasitesi, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Cihaz ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Nord CE 5'te 5.200 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

OnePlus Nord CE 6'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Nord CE 6'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanı tek kareye sığdırabiliyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

Telefon ayrıca 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan OnePlus Nord CE 5'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 16 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor.

OnePlus Nord CE 6 Ne Zaman Tanıtılacak?

Nord CE 6'nın 2026 yılının mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Nord CE 5, geçtiğimiz yılın temmuz ayında tanıtılmıştı.

OnePlus Nord CE 6 Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus Nord CE 6'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor fakat Nord CE 5 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Nord CE 6'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğu söylenebilir.

OnePlus Nord CE 6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Nord CE 5 için 24.999 rupi (12 bin TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Nord CE 6'nın ise 28 bin rupi (13.500 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Buna göre yeni telefonun Türkiye fiyatı 26 bin TL civarı olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı bir fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri ve Geekbench testinin sonuçlarını göz önünde bulundurduğumda OnePlus Nord CE 6'nın orta segmentte oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun hem günlük kullanım hem de donanımı zorlamayan mobil oyunlar için yeterli bir performans sunacağını söyleyebilirim.

Benim için bir telefonda işlemcinin yanı sıra batarya kapasitesi de oldukça önemli. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde çok uzun bir pil ömrü sunacağını belirteyim. Böylece kullanıcıların powerbank taşımasına gerek kalmayacak. Bunların yanı sıra AMOLED ekranda film ve dizi izlemenin çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Bunun nedeni ise AMOLED'in canlı renklere sahip olması.