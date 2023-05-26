Tesla Verileri Sızdırıldı: Binlerce Kullanıcı Otonom Sürüşten Şikayetçi

Elektrikli araç dünyasının en tanınan markası konumundaki Tesla, dünya çapındaki başarılı satış sayılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ancak son aylarda Tesla satış başarılarıyla değil, araçlarındaki otonom sürüş hatalarıyla gündeme geliyor.

Daha önceden birçok kez ölümlü kazaya sebebiyet veren Tesla otopilotunun kullanıcılar tarafından sıkça şikayet edildiği ortaya çıktı. Sızdırılan verilere göre şimdiye kadar 3900 şikayeti içeriyor.

FSD Hala Hazır Değil

Full Self Driving ismiyle tanıtılan otonom sürüş desteği, ABD ve Avrupa'daki birçok ülkede kullanılabiliyor. FSD'nin oldukça başarılı olduğunu söylemek mümkün ancak uzmanlara ve yasa yapıcılara göre hala yeterli değil. Sızdırılan şikayet listesi de bunu gösterir nitelikte.

Bir Tesla muhbiri, Alman Handelsblatt gazetesine toplamda 100 GB'ı geçen müşteri şikayetleri verilerini sızdırdı. Listenin içerisinde en çok FSD hakkında yapılan geri dönüşler ve şikayetler dikkat çekti. Sızdırılan verilerde 2400 kendi kendine hızlanma ve 1500 yanlış fren şikayeti bulunuyor.

Bazı şikayetler FSD'nin ne derece tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor. Bir kullanıcı, otonom sürüşte olduğu sırada aracının aniden fren yaptığını ve daha sonrasında aniden hızlandığını söylerken bir diğer başka kullanıcı ise aracının hendeğe düştüğünü belirtiyor. Öte yandan duvara çarpma ve karşıdan geçen araçlara çarpma gibi kazaların da yaşandığı görülebiliyor.

Yazılımın eksikleri hakkında bilgiler gelmeye devam ederken Tesla soruşturulmaya başladı. Yakın zamanda ABD'deki 362.758 araç, çarpışma riski nedeniyle geri çağrıldı. Şu an FSD kurulumları gerçekleştirilemiyor.