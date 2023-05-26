Tesla Verileri Sızdırıldı: Binlerce Kullanıcı Otonom Sürüşten Şikayetçi

Yakın zamanda Tesla'dan sızdırılan bilgilere göre binlerce kullanıcı otonom sürüşle alakalı sorunlar yaşıyor. Detaylar haberimizde!

Tesla Verileri Sızdırıldı: Binlerce Kullanıcı Otonom Sürüşten Şikayetçi
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

Elektrikli araç dünyasının en tanınan markası konumundaki Tesla, dünya çapındaki başarılı satış sayılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ancak son aylarda Tesla satış başarılarıyla değil, araçlarındaki otonom sürüş hatalarıyla gündeme geliyor.

Daha önceden birçok kez ölümlü kazaya sebebiyet veren Tesla otopilotunun kullanıcılar tarafından sıkça şikayet edildiği ortaya çıktı. Sızdırılan verilere göre şimdiye kadar 3900 şikayeti içeriyor.

Tesla Verileri Sızdırıldı: Binlerce Kullanıcı Otonom Sürüşten Şikayetçi

FSD Hala Hazır Değil

Full Self Driving ismiyle tanıtılan otonom sürüş desteği, ABD ve Avrupa'daki birçok ülkede kullanılabiliyor. FSD'nin oldukça başarılı olduğunu söylemek mümkün ancak uzmanlara ve yasa yapıcılara göre hala yeterli değil. Sızdırılan şikayet listesi de bunu gösterir nitelikte.

Bir Tesla muhbiri, Alman Handelsblatt gazetesine toplamda 100 GB'ı geçen müşteri şikayetleri verilerini sızdırdı. Listenin içerisinde en çok FSD hakkında yapılan geri dönüşler ve şikayetler dikkat çekti. Sızdırılan verilerde 2400 kendi kendine hızlanma ve 1500 yanlış fren şikayeti bulunuyor.

Bazı şikayetler FSD'nin ne derece tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor. Bir kullanıcı, otonom sürüşte olduğu sırada aracının aniden fren yaptığını ve daha sonrasında aniden hızlandığını söylerken bir diğer başka kullanıcı ise aracının hendeğe düştüğünü belirtiyor. Öte yandan duvara çarpma ve karşıdan geçen araçlara çarpma gibi kazaların da yaşandığı görülebiliyor.

Yazılımın eksikleri hakkında bilgiler gelmeye devam ederken Tesla soruşturulmaya başladı. Yakın zamanda ABD'deki 362.758 araç, çarpışma riski nedeniyle geri çağrıldı. Şu an FSD kurulumları gerçekleştirilemiyor.

Tesla Ölümlü Kaza Sebebiyle 362 Bin Aracı Geri Çağırdı
Otomobil

Tesla Ölümlü Kaza Sebebiyle 362 Bin Aracı Geri Çağırdı

Elektrikli araçlar sektörünün öncü firmalarından olan Tesla, dünya çapında kullanıma sunduğu FSD sistemi ile otonom sürüş isteyen milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Tesla Çin'deki Araçlarını Geri Çağırıyor
Otomobil

Tesla Çin'deki Araçlarını Geri Çağırıyor

Tesla yine bir güvenlik skandalıyla karşı karşıya. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden olan Tesla, Çin'deki çoğu arabasını geri çağırma kararı aldı.

YORUMLAR

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER